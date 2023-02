Artemare Club saluta la navigazione eterna dell'avvocato velista Nicola Granati

Monte Argentario: Lo piangono in molti in questi giorni all’Argentario l’avvocato Nicola Granati, socio storico del Circolo Nautico e della Vela di Cala Galera, famoso per una delle sue imbarcazioni il Comet 45 Allure molto vincente nelle regate del Promontorio e non solo così in tanti erano presenti al suo ultimo saluto alla chiesa di Santa Chiara a Roma Vigna Clara, con parenti amici i consumi del CNVA tra i quali il presidente Claudio Boccia e i consiglieri Luciano Cerulli, Giorgio Mancuso e Alberto Morici, il presidente del consiglio sindacale Emanuele D’Innella il Segretario Fabio Andreuccetti e i soci Enrico De Crescenzo e Lallo Gianni, molti con soci del Circolo Canottieri Aniene, la presidente Rosalba Giugni di MareVivo e tanti velisti come Lello Magnini dell’Uvai e Monica Pizzoli dell’ultimo dell’equipaggio di Allure che rappresentava anche Artemare Club.

Nicola Granati era sempre presente a tutti i più importanti eventi di sport velici e non solo e Artemare Club seguiva i suoi impegni come responsabile nazionale della Divisione Vela di Marevivo e uno degli ultimi è stato per la presentazione della nuova edizione a vela della Viareggio Bastia Viareggio al Club Nautico Versilia, a 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall’ultima gara offshore di Motonautica.



Ciao Nicola Granati, veleggia in pace nel mare eterno rimani indimenticabile tra noi uomini e donne di mare, ciao! Artemare Club