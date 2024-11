Artemare Club partecipa al 4 novembre con l’esposizione della bandiera navale italiana

Si, Artemare Club partecipa come ogni anno al 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate e di commemorazione dei caduti di tutte le guerre, con l'esposizione della bandiera nazionale navale e il manifesto della Difesa (nelle foto) alla propria sede nel Corso di Porto Santo Stefano. Il comandante Daniele Busetto ricorda che onorare la festa del 4 novembre significa, innanzitutto, celebrare il coraggio e la dedizione del nostro Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, rendendo il doveroso tributo ai tanti che hanno pagato con la propria vita per costruire la democrazia e la libertà, nel giorno del 4 Novembre non si intende esaltare l'Italia in guerra o l'idea stessa della guerra, e non potrà mai essere così perché la nostra Costituzione afferma che "l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", ci richiama ad impegnarci per "un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni" e ci ricorda che "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino". Il comandante Busetto, presidente di Artemare Club laureato in diritto internazionale, è particolarmente legato alle Forze Armate per aver passato buona parte della sua vita nella Marina Militare lungamente imbarcato su varie unità navali tra cui la nave scuola Amerigo Vespucci e la portaerei Giuseppe Garibaldi e ha partecipato a missioni internazionali di pace ricevendo onorificenze e riconoscimenti. Viva la Marina, Viva le Forze Armate, Viva l’Unità d'Italia!

Yes, Artemare Club participates as every year on November 4th Day of National Unity and the Armed Forces and commemoration of the fallen of all wars with the display of the national naval flag and the Defense poster (in the photos) at its headquarters in Corso di Porto Santo Stefano. Commander Daniele Busetto recalls that honoring the feast of November 4 means, first of all, celebrating the courage and dedication of our Army, Navy, Air Force and Carabinieri, paying due tribute to the many who paid with their lives to build democracy and freedom, on November 4 we do not intend to exalt Italy in war or the very idea of war, and it can never be so because our Constitution which states that "Italy repudiates war as an instrument of offense against the freedom of other peoples and as a means of resolving international disputes", calls us to commit ourselves to "an order that ensures peace and justice among nations" and reminds us that "the defense of the homeland is the sacred duty of the citizen". Commander Busetto, president of Artemare Club with a degree in international law, is particularly linked to the Armed Forces for having spent a good part of his life in the Navy for a long time embarked on various naval units including the training ship Amerigo Vespucci and the aircraft carrier Giuseppe Garibaldi and has participated in international peace missions receiving honors and awards. Long live to the Navy, Long live to the Armed Forces, Long live to the Unification of Italy!