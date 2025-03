Artemare Club blazer anche ad una delle più belle donne dell'Argentario

Argentario: Sì, anche ad una delle più belle donne dell'Argentario Artemare Club ha assegnato l'ambito blazer del sodalizi, è Sabrina Nieto la 29esima donna che indossa ormai la giacca da yachtswoman con il guidone dell'associazione ed è stata festeggiata dal comandante Daniele Busetto nella sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano con fiori e un delizioso pranzo al ristorante attaccato al sodalizio Sfizio 2.0 di Raffaele Consolandi, con un primo piatto accuratamente preparato dallo chef Pietro chiamato "pirati dei caraibi" che si consiglia provare.

Sabrina, donna stupenda con il fisico da modella in passato ha anche sfilato, collabora agli eventi di Artemare Club ed è molto apprezzata per la sua bellissima presenza ed educazione, sportiva igienista è anche tanguera, la figlia Sasha Fanciulli è altrettanto bella, studentessa universitaria di Scienze motorie di Roma è calciatrice nel Casolese Woman 1 squadra. Non poteva mancare per festeggiare alla grande e ricordare tutte le altre donne di Artemare Club il caffè di Pamela Nocenti del Bar Centrale di Porto Santo Stefano, con il nome Sabrina di cioccolato, preparato dalla bravissima Claudia Cimino della scuola di Stella Fronzoni!