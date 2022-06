Arriva la XI edizione di "Teatro nel Bicchiere Festival"

Grosseto: TEATRO NEL BICCHIERE è il Festival che da undici anni accende visioni in Maremma, celebrando un connubio tra arte ed eccellenza enoica del territorio. Il Petit Festival di Teatro, Vino e Performance, così si chiamava all'inizio, attraversa la Maremma, da Scansano ad Orbetello, da Grosseto a Castiglione della Pescaia, seminando teatro e meraviglia tra la gente, portando lo spettacolo dal vivo nelle piazze, nei borghi, in cantine e aziende vitivinicole, in giardini, aree archeologiche, per poi tornare ad abitare i teatri. Le degustazioni condotte da sommelier sono parte integrante degli eventi.



L’undicesima edizione è stata presentata in conferenza stampa. “Anche quest’anno torna il Festival “Teatro nel Bicchiere” l’appuntamento fisso del periodo estivo che ha avuto la geniale idea di unire l’arte e la cultura alla degustazione dei migliori prodotti vitivinicoli del nostro territorio – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Le giornate del Festival sono pensate come percorsi sensoriali in cui lo spettatore si immerge per vivere uno spazio e un tempo che esulino l’ordinario. Negli anni il festival è cresciuto esponenzialmente, diventando un appuntamento per i turi-sti e un punto di riferimento per gli abitanti del territorio che vogliano passare una serata all’insegna della cultura”.

Maria Bice Ginesi, Sindaco del comune di Scansano, aggiunge: “Ho sempre seguito Teatro nel Bicchiere che ritengo una eccellenza e una crescita per il territorio e non solo in termini di persone che arrivano nel nostro comune, dando respiro alla nostra economia. Il teatro, sin da quando è nato, ha avuto grande importanza all’interno della comunità; il teatro è qualcosa di magico! Al di là del gradimento, il teatro è un importante luogo di aggregazione e di riflessione; ha una funzione di crescita per chi vi accede, di crescita collettiva. Di questo ne sono convinta, soprattutto per il momento che stiamo vivendo, dopo un lungo periodo di isolamento. Ringrazio pertanto Alessandra e Tanita per aver realizzato Teatro nel Bicchiere a Scansano, per aver dato ai nostri cittadini, e non solo, la possibilità di “crescere”, di arricchire la propria conoscenza£

“Andare a teatro o leggere un libro è un crescere da uomini, da cittadini, un capire il mondo, un conoscere l’infinita quantità di cose che ignoriamo, cioè un continuo arricchimento”. Lo diceva anche Andrea Camilleri.

Teatro nel Bicchiere è un appuntamento imperdibile, un Festival multidisciplinare che spazia dal teatro aIla danza, proponendo musica contemporanea e jazz, nouveau cirque e arti performative, in una ricerca continua di fusione e contaminazione dei linguaggi. Ri-NASCIMENTI è il tema che si declina nel trittico 2022, 2023, 2024. Nel 2022 il Festival riceve il finanziamento di Fondazione CR Firenze.