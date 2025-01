Arriva la Befana volante per il Comitato per la vita

Grosseto: Il 5 gennaio 2025 il Comitato per la Vita porta in piazza a Grosseto lo storico evento della Befana Volante, dopo che nel 2024 l'iniziativa è stata annullata per la pioggia. Quest'anno, per evitare delusioni tra i più piccoli, in caso di pioggia la consegna delle calze con la presenza della Befana si sposterà nella pista di pattinaggio ATL Il Sole, in via Leoncavallo.

La Befana del Comitato è un evento attesissimo da tutti, grandi e piccoli, che ormai caratterizza la nostra città da più di 20 anni. Da sempre si svolge un giorno prima dell'Epifania, in questo caso domenica 5 gennaio. Intorno alle 15.00 la simpatica nonnina "precipita volando" da Palazzo Aldobrandeschi grazie alla splendida collaborazione con i Vigili del Fuoco. il programma degli eventi però è ricchissimo tanto che piazza Dante diventa un cuore pulsante di persone e di bambini felicissimi.

Contemporaneamente alla festa, c'è anche la possibilità dell'acquisto a offerta delle calze della Befana, ricche - anzi straricche - di dolciumi e preparate con amore dalle volontarie del Comitato per la Vita.

Ecco di seguito il programma completo della manifestazione:

4 gennaio 2025:

· ore 10,00: in piazza Dante i Componenti e i Volontari del Comitato per la Vita odv iniziano l’allestimento del gazebo per la consegna ad offerta delle “calze della befana”;

5 gennaio 2025:

· ore 10,00 – apertura stand per la consegna, ad offerta, delle “calze della befana” e dello zucchero filato fino a fine dell’evento;

· ore 15,00 in piazza Dante i Vigili del Fuoco caleranno dal Palazzo della Provincia “La Befana” per la gioia dei tanti bambini presenti in piazza che saranno intrattenuti dalla Befana del Comitato per la Vita la quale donerà loro dolciumi vari;

· ore 16,00 il Presepe Vivente della Parrocchia di Roselle accompagnato dal Corteo dei tamburini di Paganico, partirà da Piazza Nannini, percorrerà Via Porciatti, Via Oriana Fallaci, Piazza Rosselli, Via Oriana Fallaci, Corso Carducci, fino ad arrivare in piazza del Duomo verso le ore 16,30. Terminata la sfilata, il “Presepe Vivente” sosterà in piazza del Duomo per la cerimonia religiosa della santa benedizione;

· ore 17,30 la “Befana” si trasferirà nei vari reparti dell’Ospedale della Misericordia di Grosseto per portare dolciumi ed un attimo di allegria ai degenti, mentre in Piazza Dante le persone presenti saranno allietate da canti popolari (gruppo folcloristico locale) e distribuzione di zucchero filato.

Grazie infinite a tutti coloro che rendono possibile l’evento: Comune di Grosseto, Provincia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Grosseto, Diocesi di Grosseto, Asl Toscana Sud Est reparto di Pediatria, Toscano Confezioni, Gruppo tamburini Paganico, Gruppo figuranti Presepe Roselle, Briganti di Maremma, la UISP, CISOM – corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta, Associazione Nazionale Polizia di Stato di Grosseto, ATL Il Sole Pattinaggio nella persona di Francesco Gazzillo e grazie a Marzia Fidanza.