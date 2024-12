Arriva il menu di Natale nelle scuole di Grosseto

Un momento di condivisione e allegria per celebrare insieme l’atmosfera delle feste.

Grosseto: L’iniziativa è voluta dall’assessorato all’Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Grosseto, in sinergia con Camst.

Il pasto natalizio sarà un momento di convivialità che porterà sulle tavole delle ragazze e dei ragazzi piatti gustosi e genuini: un menu che spazia dal grande classico piatto di tortelli al ragù, tipico della tradizione toscana, ai bocconcini di pollo dorati, perfetti per essere gustati anche dai più piccoli, patate gratinate e, per concludere in dolcezza, protagonista indiscusso sarà il pandoro, classico dolce natalizio.

Il pranzo, pensato per creare un momento di festa, è un gesto simbolico di attenzione verso i nostri giovani.