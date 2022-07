Arriva “Clarisse Kids” al Polo culturale Le Clarisse

Laboratori creativi e notti al museo. A luglio e agosto al museo otto appuntamenti speciali dedicati ai bambini tra 6 e 12 anni.

Grosseto: Laboratori creativi, disegni, proiezioni, visite guidate. A luglio e agosto il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto cultura propone – oltre alle esposizioni permanenti – “Clarisse Kids”, una serie di attività tutte dedicate ai più piccoli e in particolare ai bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, condotte dagli operatori dell'associazione culturale Clan.

La prima serie di appuntamenti è legata alla mostra “Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento”, attualmente in esposizione al piano superiore della struttura museale di via Vinzaglio 27, nel centro storico di Grosseto, e prevede una serie di laboratori creativi alla scoperta delle più celebri correnti artistiche del '900, con attività – sempre a portata di bambino – legate ai capolavori dei Macchiaioli: mercoledì 6 luglio (dalle ore 10.30 alle ore 12) “Ritagli di macchia”, venerdì 8 luglio (ore 17-18.30) “Paesaggi e puntini”, mercoledì 13 luglio (ore 10.30-12) “Dalla macchia alla mappa” e venerdì 15 luglio (ore 17-18.30) “Quel paesaggio secondo me”. Il costo di partecipazione a questi laboratori è di 6 euro per ogni bambino.





Gli appuntamenti delle “Notti al museo” – dalle ore 21.30 alle ore 22.30 – invece sono in programma giovedì 14 luglio con “Art & sketch nella Chiesa dei Bigi” (disegno libero ispirato all'opera “Allegoria della musica”), giovedì 28 luglio con “Cine kids al museo” (proiezione di animazioni dedicate ai più piccoli nel Museo Luzzetti), giovedì 11 agosto con “Storie nel pozzo” (visita guidata e storie narrate attorno al Pozzo nel chiostro delle Clarisse) e venerdì 25 agosto con “Clarisse al buio” (visita guidata alla scoperta del Polo culturale Le Clarisse). Il costo di partecipazione a queste iniziative è pari a 3 euro per ogni bambino.

Per prenotare è possibile scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamare il museo al numero 0564 488066/488067. E mentre i più piccoli si divertono, i genitori potranno sempre sottoscrivere o rinnovare la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura, la Grosseto Card, che dà diritto a sconti, vantaggi e agevolazioni (tutte le info su www.fondazionegrossetocultura.it).