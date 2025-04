Arriva ad Orbetello "Città del sole" il negozio del gioco creativo

Orbetello: "Città del sole" raggiunge quota nove in Toscana con l’apertura del nuovissimo negozio a Orbetello in Corso Italia 1, per essere sempre più vicina ai bambini e alle famiglie. Grazie alla dedizione verso l'innovazione e alla passione per il gioco educativo, Città del sole aprirà un nuovissimo punto vendita del gioco creativo, dove i giocattoli sono selezionati non per quello che fanno, ma per quello che permettono ai bambini di fare, stimolando continuamente la loro creatività attraverso l'esperienza, l'immaginazione, la curiosità e la scoperta.

Città del sole attende tutti sabato 5 aprile alle 16:30 a Orbetello per l’inaugurazione del nuovo store. La famosa catena di negozi, che da questo fine settimana conterà ben 86 punti vendita in tutta Italia, da oltre 50 anni si pone come obiettivo quello di accompagnare la crescita dei bambini attraverso il gioco creativo. Questo approccio ha portato Città del sole a diventare un modello imprenditoriale di grande successo, sempre fedele alla propria filosofia. Da sabato 5 aprile anche Orbetello avrà un luogo speciale, dove il gioco, oltre ad essere divertimento, è visto come un valore per la crescita e il benessere di grandi e piccoli. Lo store sarà aperto dal lunedì alla domenica.

“Siamo davvero entusiasti di questa nuova apertura che ci permette di essere anche in provincia di Grosseto. Orbetello è una meta turistica di cui sentivamo la mancanza”, afferma Graziano Grazzini A.D. di Città del sole, che continua: “arrivare a questo traguardo è una cosa che ci riempie di orgoglio. Mai come oggi siamo certi che l’offerta differente di Città del sole sia la scelta corretta, nei confronti di chi, da sempre, crede nel valore del gioco come strumento educativo”.

Tutti i bambini presenti all’inaugurazione riceveranno in regalo una sorpresa.