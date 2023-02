Arriva a Grosseto l'esposizione di Natino Chirico

Grosseto: Nel corso della sua ultima seduta, la giunta comunale del Comune di Grosseto ha approvato l' organizzare, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, dell'esposizione di arte contemporanea “Energia del Colore” di Natino Chirico: artista affermato che ha esposto in tutto il mondo e vanta numerosi riconoscimenti da parte della critica e del pubblico. La mostra, che avrà luogo dall'11 marzo al 9 aprile al polo culturale delle Clarisse, mette in evidenza alcuni dei suoi lavori piu belli affiancati ai valori e ai pensieri piu disparati, sottolineati dalla forza del colore e dai raffinati disegni.



“Siamo lieti di ospitare le opere di un'artista tra i piu rinomati dei nostri giorni – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti - L'obbiettivo è di valorizzare gli spazi culturali ed il centro storico della città, incrementando l’offerta culturale cittadina nei mesi primaverili con una conseguente generazione di valore per il turismo e per l’economia del territorio. Con “Energia del Colore” si offre ai cittadini la possibilità di ammirare opere uniche nel loro genere, la cui produzione ha influenzato in maniera determinante il corso dell'arte contemporanea. L' offerta culturale della città si arricchisce con una nuova personalità di livello internazionale”.

foto di repertorio