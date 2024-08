Argentario: Assegnata la borsa di studio intitolata a Roberto Visconti

Porto S. Stefano: Il Centro Studi Don Pietro Fanciulli ha ospitato nei giorni scorsi la cerimonia di consegna della borsa di studio intitolata a Roberto Visconti. L’iniziativa è nata dalla Fondazione Enrico Castellini, Ente Filantropico del Terzo Settore, che per onorare la memoria di Roberto Visconti, ingegnere, prematuramente scomparso, che ha svolto la sua attività professionale a Monte Argentario aveva bandito una Borsa di Studio per studenti universitari della Facoltà di Ingegneria di qualunque Università Italiana residenti a Monte Argentario. L’Amministrazione Comunale aveva aderito concedendo il proprio patrocinio in ricordo dell’ingegnere che svolse dal 1999 al 2004 attività di consigliere comunale di Monte Argentario.



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come ha comunicato durante la serata il suo presidente Paolo Castellini, ha individuato tra le candidature pervenute Francesco Sorrentini, studente di Porto S.Stefano iscritto alla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, in possesso del profilo e dei requisiti richiesti dal bando. La borsa di studio, della durata biennale e di importo complessivo di euro 8.000,00 lordi, prevede, inoltre, che lo studente sotto la guida di un tutor indicato dalla Fondazione stessa predisponga un progetto in merito al recupero e riutilizzo dell’area ex Aereonautica Militare in Porto Santo Stefano.

Oltre al presidente della Fondazione Paolo Castellini erano presenti alla cerimonia la moglie, signora Annamaria ed i familiari di Roberto Visconti, del quale il sindaco Arturo Cerulli ha ricordato la figura e l’operato nella comunità dell’Argentario.