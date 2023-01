Arezzo: Inaugurata la nuova sede sindacale della FSP Polizia di Stato

Presente assieme al segretario provinciale Giuseppe Longhitano e a quello regionale, Mauro Marruganti, il Questore di Arezzo dr.ssa Maria Luisa Di Lorenzo e l’onorevole Fabrizio Rossi



Arezzo: Anche il Deputato On.le Fabrizio Rossi e coordinatore regionale di FDI-Toscana era presente nella serata di venerdì 20 gennaio presso la questura di Arezzo per l’inaugurazione della nuova sede sindacale della FSP Polizia di Stato provinciale. Davanti al Questore dr.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, ai vari funzionari della Polizia di Stato aretina ed al segretario regionale dell’Organizzazione Sindacale FSP Mauro Marruganti, il segretario provinciale di Arezzo, Giuseppe Longhitano ha proceduto al classico “taglio del nastro” della sede del sindacato posta all’interno del palazzo della Questura.





“Con la mia presenza a questa simbolica, ma allo stesso tempo importante e significativa cerimonia, - commenta il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi - ho voluto affermare la vicinanza della politica alle vicende legate alla sicurezza e della legalità. A tutti quegli uomini e donne delle Forze dell’Ordine che da sempre antepongono il proprio lavoro e la propria vita, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e della pacifica convivenza”.



Infine, il segretario provinciale Giuseppe Longhitano è intervenuto esprimendo soddisfazione per la nuova dislocazione logistica della sede aretina, ringraziando i presenti ed evidenziando soprattutto l’importanza della presenza del Questore e dell’esponente politico facendo cenno alle difficoltà della categoria sempre in prima linea per contrastare la crescente criminalità e le tensioni sociali anche in relazione al periodo di crisi economica.

Nelle foto, alcuni momenti dell’evento









