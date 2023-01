Aprire un ufficio per la propria azienda: tutto ciò che non può mancare

Se avete in mente di aprire un ufficio per la gestione della vostra attività e state assumendo dei collaboratori che vi supportino nelle varie mansioni dell’azienda sapete bene che le spese da affrontare sono parecchie.



Proprio per questo motivo abbiamo deciso di fornirvi all’interno di questo articolo alcuni consigli molto utili per l’acquisto di tutto l’occorrente per lavorare, in modo da avere una visione più chiara delle spese che dovrete sostenere, riuscendo così a prevederle.

La connessione internet

Partiamo dall’elemento indispensabile per riuscire a lavorare: la connessione alla rete.

Per prima cosa cercate tramite i principali gestori di telefonia una tariffa che possa essere vantaggiosa e scoprite subito se presso la vostra sede è presente la possibilità di collegarsi tramite fibra ottica.

Sebbene i contratti di questo tipo possano essere sensibilmente più costosi di quelli tradizionali con ADSL i vantaggi che otterrete saranno enormi.

Una rete veloce può senza dubbio rendere più veloci tutti i vostri compiti giornalieri, dalla gestione delle email all’invio di allegati, passando per la gestione dei software in cloud di fatturazione elettronica e di tutti i servizi online di cui avete bisogno per eseguire il vostro lavoro.

I dispositivi: meglio acquistarli o noleggiarli?

Per poter lavorare avrete sicuramente bisogno di un Pc per ogni collaboratore e di alcuni telefoni.

Se volete evitare di spendere grandi quantità di denaro, una buona opzione potrebbe essere quella di noleggiare Pc e apparecchi telefonici per poter lavorare.

Esistono moltissime aziende che si occupano di affittare alle aziende pc (nuovi o ricondizionati) con canone mensile per voi interamente deducibile, in modo che abbiate tutto l’occorrente per lavorare senza anticipare grandi somme di denaro per l’acquisto iniziale.

Tramite questo tipo di servizio si riesce anche ad avere una manutenzione periodica dei dispositivi e la sostituzione in caso di malfunzionamento, in modo da anticipare ogni tipo di problema.

Inoltre vi suggeriamo di noleggiare almeno una stampante e una fotocopiatrice, così che siate pronti ad ogni evenienza nel caso vi serva stampare dei documenti.

Si può risparmiare anche sulla carta e proprio per questo motivo vi suggeriamo di visitare il sito Ufficiodiscount.com, dove troverete il miglior prezzo per la carta A4 per stampanti e fotocopiatrici, acquistabile direttamente online in pochi semplici click nel caso possa servire alla vostra attività.

Gli arredi e l’area relax

Infine non dobbiamo dimenticare gli arredi per permettere ai vostri collaboratori di lavorare agevolmente.

Predisponente alcune postazioni con scrivania e sedia ergonomica con braccioli, in modo che la schiena non si affatichi dopo molte ore trascorse seduti davanti al pc.

Elemento fondamentale, anche se avete poco budget, è un’area relax dove voi e i vostri dipendenti potete trascorrere i minuti di break, magari in compagnia di un buon caffè.

Per questo motivo vi suggeriamo di inserire una macchinetta del caffè, un paio di tavolini e un divanetto. Sebbene possa sembrare che si tratti di elementi superflui, l’inserimento di questi accessori renderà più piacevoli le pause dal lavoro, permettendo a tutti i dipendenti di ricaricare le proprie energie ed essere maggiormente produttivi.

Come avete visto non è impossibile allestire un ufficio con poco budget: l’importante è concentrarsi sugli elementi fondamentali e, dove possibile, evitare l’acquisto in favore del noleggio.