Apre la nuova stagione teatrale di Grosseto 2024/2025

Grosseto: E’ stata inaugurata la Stagione Teatrale di Grosseto per l’anno 2024/2025.

Al Teatro degli Industri è stato presentato, il 20 settembre scorso, il calendario degli spettacoli della Stagione Teatrale di Grosseto, anno 2024/2025, che andranno in scena da novembre fino ad aprile prossimo.

Il cartellone si presenta interessante e ben strutturato. Ci sono spettacoli di vario genere, la commedia dell’arte, la prosa classica, la danza, l’immancabile teatro napoletano, l’opera, qualcosa più di ricerca, il musical.

Insomma, un buon ventaglio di offerte un po’ per tutti i gusti.

L’impegno economico del Comune di Grosseto è di €84.000, più i residui della scorsa stagione non spesi che ammontano a ben €28.000, a cui si aggiungono i fondi della Fondazione Toscana Spettacolo onlus che darà un contributo di 25mila euro. Questi fondi saranno impiegati per il pagamento dei cachet degli artisti, dei diritti Siae e delle attività collaterali.

Conferma Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto: “Una stagione sicuramente ricca di nomi importanti del teatro, che vedrà quindici appuntamenti con sette repliche, e si svolgerà fra gli Industri e il Moderno. Quindi una stagione da non perdere. Pensate anche ad aumentare gli abbonamenti e oltre che i biglietti. Perché comunque il teatro è vita e partecipare al teatro è un qualcosa di importante per noi stessi e per la comunità”.

Saranno organizzati, inoltre, eventi aggiuntivi e in parallelo, in particolare per i più piccoli: “Soprattutto anche tante attività al di fuori della stagione teatrale. Nel nostro teatro ci saranno workshop, laboratori, che coinvolgeranno soprattutto i giovani” conferma Anna Bonelli, direttrice della Biblioteca Comunale Chelliana.

Agli Industri la stagione partirà il 2 e 3 novembre con il classico goldoniano “La Locandiera”, mentre il Moderno aprirà il 14 gennaio con “Oliva Denaro” tratto dal romanzo omonimo di Viola Ardone.

“La proposta culturale per i due teatri di Grosseto conferma l’attenzione nella scelta di testi di grande valore e di interpreti di primo piano della scena nazionale, capaci di coniugare tradizione e contemporaneità” conferma la presidente di Fondazione Toscana Spettacolo,Cristina Scaletti.

Tra gli attori più noti che saranno presenti nel cartellone ci sono Sonia Bergamasco, Ambra Angiolini, Stefano Massini, Serra Yilmaz, Neri Marcorè, Rosanna Naddeo, Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Filippo Timi, Maria Amelia Monti, la Compagnia Artemis Danza, Mario Perrotta, Giovanni Scifoni.

Il programma

Teatro degli Industri

La stagione 2024/25 si apre sabato 2 e domenica 3 novembre(ore 21.00, come per tutti gli altri spettacoli): al Teatro degli Industri arriva La locandiera di Carlo Goldoni con Sonia Bergamasco, per la regia di Antonio Latella.

Giovedì 28 e venerdì 29 novembre è il momento di Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, con Domenico Pinelli, Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel, per la regia di Domenico Pinelli.

La stagione prosegue venerdì 13 e sabato 14 dicembre: sul palco Maddalena Crippa e Maximilian Nisi per Un sogno a Istanbul, liberamente tratto dal libro La cotogna di Istanbul di Paolo Rumiz (ed. Feltrinelli).

Dal romanzo di Sacha Naspini, sabato 18 e domenica 19 gennaio, a cura di Giorgio Zorcù, va in scena Nives, con Sara Donzelli e Sergio Sgrilli.

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio al Teatro degli Industri arriva Filippo Timi con Amleto 2.

Strappo alla regola… di Edoardo Erba è lo spettacolo con Maria Amelia Monti, in programma mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio.

Spazio alla danza, sabato 1 marzo, con Puccini’s Opera(Tosca, Butterfly, Bohè, Turandot). Una produzione Artemis Danza con le coreografie di Monica Casadei.

Sabato 15 e domenica 16 marzo è il momento di Nel blu. Avere tra le braccia tanta felicità, di e con Mario Perrotta.

In programma, sabato 22 marzo, Tango libre, con Lorenza Baudo (voce), Alessandro Golini (violino), Paolo Batistini(chitarra acustica), Gianluca Casadei (fisarmonica) e Raffaele Toninelli (contrabbasso).

Martedì 22 e mercoledì 23 aprile, Giovanni Scifoni porta in scena FRA’. San Francesco, la superstar del Medioevo. Lo spettacolo è inserito nel programma della Settimana della bellezza.

Teatro Moderno

Il programma al Teatro Moderno si apre mercoledì 15 gennaio con Ambra Angiolini, protagonista dello spettacolo, tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, Oliva Denaro, per la regia di Giorgio Gallione.

Mercoledì 5 febbraio è il momento di Stefano Massini, sul palco con Mein Kampf, da Adolf Hitler.

La stagione prosegue mercoledì 26 febbraio: in scena Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek, con Serra Yilmaz.

La buona novella di Fabrizio De Andrè, con Neri Marcorè e Rosanna Naddeo, è lo spettacolo in programma sabato 8 marzo.

L’ultimo appuntamento al Moderno, venerdì 4 aprile, è con La famiglia Addams – Commedia musicale d’altri tempi, con Barbara Corradini e Andrea Rodi. Coreografie di Silvia Raschi, regia di Salvatore Sito.