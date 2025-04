Il segretario generale Gabriele Pecoraro saluta il Comune di Follonica

Follonica: L’Amministrazione comunale di Follonica rivolge un sentito saluto e un sincero ringraziamento a Gabriele Pecoraro, segretario dell’Ente, che si appresta a concludere il proprio percorso professionale per raggiunti limiti di età e che sarà dal primo giugno ufficialmente in pensione. Intanto oggi Pecoraro ha salutato i dipendenti del Comune e le autorità.

Dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore al Personale Danilo Baietti: “Con grande professionalità, competenza e dedizione, Gabriele Pecoraro ha accompagnato in questo anno l’attività amministrativa del Comune, garantendo supporto, imparzialità, rigore istituzionale e una costante attenzione alla correttezza degli atti e dei procedimenti. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento solido e autorevole per gli amministratori, i dirigenti, il personale, contribuendo in modo significativo alla crescita dell’Ente. A nome dell’Amministrazione desideriamo esprimere la nostra gratitudine per l’impegno profuso, per la disponibilità dimostrata anche nei momenti più complessi. A Gabriele Pecoraro vanno i migliori auguri per una pensione serena e ricca di soddisfazioni personali, certi che l’esperienza, la passione e i valori che ha sempre portato avanti continueranno a essere fonte di ispirazione.”

Contestualmente, si informa che la procedura per la nomina del nuovo segretario generale è ufficialmente partita il 15 aprile. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 25 aprile e ora si darà avvio alla fase di scelta del nuovo segretario che accompagnerà l’attività del Comune di Follonica negli anni a venire.