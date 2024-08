Aperture straordinarie dei centri trasfusionali per le donazioni di sangue e plasma

Ecco i calendari: Follonica e Grosseto attivano sedute pomeridiane, Castel Del Piano disponibile anche una domenica mattina al mese. A Orbetello ambulatorio estende gli orari per i pazienti onco-ematologici



Grosseto: Donare sangue, plasma o effettuare una prima valutazione di idoneità è possibile anche il pomeriggio. I centri trasfusionali di Castel Del Piano, Follonica e Grosseto hanno aderito al progetto regionale per incentivare la raccolta di sangue e plasma attraverso aperture straordinarie.

Il centro trasfusionale di Grosseto, a partire dal 26 agosto, resterà aperto ogni lunedì anche dalle 14 alle 18 per consentire donazioni di plasma e sangue e per la valutazione all'idoneità alla donazione. Per Follonica l’apertura straordinaria avverrà dal 22 agosto, ogni giovedì pomeriggio, con orario 14.15-18.15. Per il centro trasfusionale di Castel del Piano, le aperture saranno domenicali e avverranno una volta al mese a partire dal 25 agosto.

«Aderendo a questa iniziativa - dichiara la direttrice dell’unità operativa complessa, Silvia Ceretelli - i centri trasfusionali di Grosseto, Follonica e Castel del Piano danno il loro sostegno all’iniziativa della Regione Toscana al fine di agevolare quanto più possibile le donazioni di sangue plasma e le pratiche per i nuovi donatori»

Sul fronte della Medicina trasfusionale si segnala anche l’attività del centro di Orbetello che, al fine di ridurre le liste di attesa per i pazienti onco ematologici, considerati il periodo di ferie e la zona a forte vocazione turistica, osserva un’apertura pomeridiana a settimana con orario continuativo dalle 8 alle 20, la prossima in calendario è quella di martedì 13 agosto. L’obiettivo è garantire una continuità delle cure a vantaggio degli utenti.

Nelle sessioni di apertura straordinaria dei centri trasfusionali è possibile anche effettuare una prima visita di idoneità. Per diventare donatori occorre aver compiuto 18 anni e pesare almeno 50 chilogrammi.





Calendario aperture straordinarie dei centri trasfusionali:

Grosseto - Ore 14-18

26 Agosto

9 e 23 Settembre

7 e 21 Ottobre

4 e 18 Novembre

2 Dicembre

Follonica - Ore 14,15-18.15

22-29 Agosto

12-19-26 Settembre

10-17-24-31 Ottobre

14-21-28 Novembre

5-12-19 Dicembre

Castel Del Piano - Ore 8,00-12,00