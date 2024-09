Apertura del nuovo anno scolastico in Maremma, gli auguri del Apertura del nuovo anno agli studenti

Grosseto: Con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, la coordinatrice del Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori della Scuola ha voluto indirizzare il proprio pensiero all'intera comunità scolastica maremmana: «A nome di tutte le realtà impegnate nel FoPAGS in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale – esordisce Daniela Castiglione – desidero rivolgere un sincero augurio a tutte le studentesse ed agli studenti di ogni età. Questi momenti segnano l'avvio di un nuovo percorso, fatto di sfide ed anche di opportunità di crescita. Il ritorno a scuola rappresenta una tappa importante per la formazione culturale e personale di ogni cittadino, per questa ragione auguro agli alunni un percorso sereno grazie al prezioso aiuto dei docenti, il cui compito di guidarli ed ispirarli è centrale, insieme a tutti i componenti del personale ATA che con il loro lavoro quotidiano contribuiscono in maniera indispensabile al buon funzionamento della scuola. La dedizione e l'efficienza sono fondamentali per mantenere un ambiente scolastico accogliente e sicuro nel quale anche le famiglie devono confermare il loro impegno a collaborare strettamente. Il pensiero ritorna, in chiusura, alle studentesse ed agli studenti, con l'auspicio che questo anno scolastico possa essere costruttivo vivendo ogni giorno con responsabilità e partecipazione».



Già presidente del Consiglio d’Istituto del Polo Luciano Bianciardi per due mandati e componente del Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola per il Coordinamento Genitori Democratici, la coordinatrice del FoPAGS ha voluto inoltre ricordare gli obiettivi tesi a valorizzare e promuovere un modello di scuola aperta, quale laboratorio di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, attraverso iniziative per incentivare un crescente coinvolgimento della componente genitoriale in relazione ai molteplici aspetti scolastici migliorando, in primo luogo, il dialogo attraverso iniziative sul disagio giovanile e sul bullismo ed il cyberbullismo in sinergia con altri organismi territoriali, quali l'Azienda USL Toscana Sud Est, la Consulta degli Studenti ed il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana.

«E' di fondamentale importanza rafforzare il delicato ruolo dei genitori nella scuola, a partire da una co-progettazione dei patti educativi tra scuola e famiglie, finalizzati alla crescita delle giovani generazioni – sottolinea Daniela Castiglione per il FoPAGS – il nostro è l'unico paese nel quale la responsabilità del progetto educativo e di istruzione è condivisa dalla scuola, dalla famiglia, dagli educatori/assistenti coinvolti e dagli specialisti, dagli studenti stessi. La relazione tra scuola e famiglia è una connessione necessaria e fruttuosa se declinata in una cornice strutturale chiara. I Patti educativi di corresponsabilità sono certamente da evidenziare come prassi positiva del sistema scolastico italiano, sapendo tuttavia che occorre consolidare la consapevolezza dei genitori impegnati in cariche elettive all’interno degli istituti comprensivi e delle scuole superiori».

Maggiori informazioni sulle attività del Forum Provinciale delle Associazioni dei Genitori della Scuola sono disponibili attraverso il sito web "www.genitorigrosseto.wordpress.com" oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica "grosseto@fopags.it".