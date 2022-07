Anp Cia-Grosseto: "Il Governo non dimentichi le categorie più deboli"

Le categorie più deboli del comparto agricolo sono in affanno e in attesa di aiuti per il sostentamento.



Grosseto: “Dopo l’appello lanciato dal CUPLA, il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo, alcuni giorni fa, teso a scongiurare le forze politiche ad evitare la crisi di Governo al cospetto di una vertiginosa caduta della convivenza, della tenuta sociale e della progressiva riduzione del potere di acquisto degli italiani, Anp Grosseto, in linea con quella nazionale ha preso posizione denunciando la deriva che le difficoltà odierne assumeranno a causa di chi ha ritenuto fosse più "salutare" per il Paese voltare le spalle al proprio dovere istituzionale e costituzionale. Dunque con forza chiediamo che si porti almeno a compimento il nuovo Decreto Aiuti su cui già si è lavorato mettendo i cittadini direttamente e potenzialmente interessati, nella condizione di esprimere il loro apprezzamento"

Giancarlo Innocenti, presidente dei pensionati Cia di Grosseto, esprime forte preoccupazione in merito alla crisi di governo e si interroga in merito a quali saranno le sorti delle fasce più deboli e vulnerabili.

"Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile e complesso - spiega Innocenti - tant’è che ogni giorno vengono forniti dati che evidenziano un drammatico aumento della povertà che, evidentemente, pesa soprattutto sugli anziani e i pensionati. In questa situazione la scelta dei nostri politici è da intendersi come un totale disprezzo degli incoraggianti progressi registrati nel dibattito sulle possibili misure atte a conseguire l’allineamento delle pensioni minime ai livelli di salvaguardia del potere di acquisto, all’aspirazione di una vita più dignitosa, ad una maggiore equità nel regime di aiuti alle persone più bisognose e meno abbienti. I nostri pensionati non possono assolutamente essere lasciati soli - continua - per questo invitiamo il Governo, pur nella ordinarietà delle sue funzioni, a non lasciare nulla di intentato per attenuare le difficoltà di una fetta, sempre più consistente, di cittadini. Lo chiediamo per quelle persone che verranno molto probabilmente “attenzionate” in occasione delle prossime elezioni, probabilmente anche al cospetto della mercificazione della loro dignità. Anp Cia Grosseto - conclude Innocenti - sin da ora sarà severa e non avrà scrupoli ad additare coloro che, al cospetto di un mancato possibile traguardo, intendessero fuggire dalle proprie responsabilità con il rilancio di qualche promessa elettorale”