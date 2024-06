Annullato l'evento di domenica 23 giugno a Castiglione della pescaia

Castiglione della Pescaia: A causa delle previsioni meteo incerte è annullato il primo appuntamento di “Musica di mare” previsto per domenica 23 giugno alle ore 18.30 in piazza Solti a Castiglione della pescaia. «La particolare e delicata attrezzatura musicale necessaria allo svolgimento dell’evento, due pianoforti a coda e il robot TeoTronico – spiegano gli organizzatori – non può essere esposta a pioggia e maltempo e risulterebbe difficile, con le attuali previsioni, allestire la strumentazione nel pomeriggio. Il concerto-sfida tra il pianista Roberto Prosseda e il pianista-robot TeoTronico è rimandato all'autunno».

“Musica di mare” torna domenica 30 giugno alle ore 18.30, sempre in piazza Solti a Castiglione della pescaia con Giovanni Sollima e Paolo Fresu, intervistati dalla giornalista Valentina Lo Surdo.