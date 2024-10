Annullato causa maltempo il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia

La gara si svolgerà il 23 e 24 novembre 2024, dopo la decisione presa dalla Prefettura di Grosseto.

Piombino: Questo rally non sa da fare, direbbe Don Abbondio. In realtà l'evento organizzato dalla scuderia Maremma Corse di Follonica, è stato annullato, dopo la decisione presa dalla Prefettura, causa avverse condizioni meteorologiche. Doccia fredda per la scuderia Maremma Corse 2.0. Il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, in programma nei giorni 26 en 27 ottobre 2024 non andrà in scena.

La Prefettura di Livorno ha deciso di non far svolgere l'evento sia per il problema esistente sul territorio della Val di Cornia, in particolare le località di Campiglia, Venturina, e Cafaggio, che in vista anche delle previsioni meteorologiche sfavorevoli attese per i prossimi giorni.

La scuderia Maremma Corse 2.0 ha individuato una nuova data, per la quale è stato chiesto il benestare federale.

Di fronte a questa situazione, la Maremma Corse 2.0 comunica che il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia - 7° Memorial Leonardo Tucci viene rimandato.

Per una gestione ottimale delle emergenze sul territorio è stato ritenuto condizione primaria non impegnare le strade della zona e consentire al meglio la circolazione per motivi di sicurezza.

Tutto questo in attesa dell'esito, ci auguriamo positivo da parte della federazione con le nuove date proposte dalla scuderia Maremma Corse 2.0

Il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia di fatto andrà in scena il 24 novembre 2024.