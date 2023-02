Anno nuovo e nuove opportunità per lo sport grossetano

Il vicesindaco e assessore allo Sport Fabrizio Rossi commenta la collaborazione sportiva tra Us Grosseto 1912 e il settore giovanile Gs Invictasauro



Grosseto: «Il nuovo anno - dice il vicesindaco e assessore allo Sport Fabrizio Rossi - porta ottime novità per il mondo dello sport grossetano. Apprezzo la collaborazione sportiva tra Us Grosseto 1912, con in prima fila il patron Giovanni Lamioni e il dg Filippo Vetrini, e il settore giovanile Gs Invictasauro, rappresentato dal presidente Paolo Brogelli e dal responsabile della scuola calcio Maurizio Bruni. Sono due realtà sportive del territorio che uniscono le forze per valorizzare le nuove generazioni di calciatori e offrire loro nuove possibilità di crescita. Lo spirito di collaborazione, nello sport così come nella vita, è un valore che porta crescita e sviluppo, creando ricchezza e nuove opportunità: in questo caso per i ragazzi che amano lo sport. Per questo ringrazio entrambe le società, certo che insieme raggiungeranno obiettivi importanti. Auguro a tutti buon lavoro».