Politica Andrea Maule, al via il tuor del territorio 27 aprile 2023

Redazione Gavorrano: Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative del 14 e15 maggio.

Ecco i prossimi appuntamenti elettorali sul territorio del candidato a sindaco di Gavorrano Andrea Maule. Giovedì 27, ore 18:30 - CASTELLACCIA c/o Centro Sociale

Venerdì 28, ore 18:30 - CALDANA c/o ex Frantoio

Sabato 29, ore 18.30 - BIVIO DI RAVI c/o Centro Sociale

