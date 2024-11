Attualità Ancora pochi posti disponibili per partecipare all’Eat to meet dei Giovani imprenditori di Cna 21 novembre 2024

Si chiudono domani, venerdì 22 novembre, le adesioni per la cena del 29 novembre alla Sala Eden di Grosseto Grosseto: Ci sono ancora pochi posti disponibili per l’Eat to meet, l’evento organizzato dai Giovani imprenditori di Cna Grosseto per favorire la conoscenza e lo scambio di idee in un clima informale e aggregante. C’è tempo fino a venerdì 22 novembre per aderire al format, ideato da un gruppo di Giovani imprenditori di Rimini e adottato, oggi dalle Cna di tutta Italia, che è finalizzato a fare nuove conoscenze, tra imprenditori, a tavola. Venerdì 29 novembre, quindi, la Sala Eden di Grosseto (Bastione Garibaldi, Mura Medicee), ospiterà una cena dove, ad ogni portata, i commensali cambieranno di posto, moltiplicando, così, le opportunità di conoscenza. “Lo scorso anno abbiamo passato una bellissima serata ma, soprattutto, fatto nascere nuove conoscenze che scaturite anche in collaborazioni – dice Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto –; crediamo molto in questa formula e abbiamo visto che è apprezzata, dato che siamo quasi al completo”. Ad animare la serata, con alcuni interventi, incentrati sulla forza delle connessioni sociali, sarà Giuseppe Vivace, della Fondazione Ecipia nazionale. Per aderire all’Eat to meet è possibile compilare il modulo a questo link https://bit.ly/EatToMeet2024, scrivere all’indirizzo d.pizzetti@cna-gr.it o chiamare il numero 335 1474729.

