Grosseto: Anche quest’anno Anbi Toscana e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud partecipano a Festambiente. Da mercoledì 7 a domenica 11 agosto nella 36esima edizione dell’eco festival all’Enaoli, alle porte di Grosseto, sarà presente uno stand di Anbi e di Cb6 in cui saranno illustrate le principali attività e i progetti in corso dei consorzi di bonifica in Toscana e dell’associazione che li riunisce. Il focus di questa edizione è sull’irrigazione, con particolare attenzione al progetto Water Way Plastic Free.

L’accordo tra Anbi Toscana, Anbi Emilia-Romagna, Canale Emiliano Romagnolo e Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, basato su un progetto di Acqua Campus, mira a promuovere il riciclo e il recupero della plastica utilizzata in agricoltura. L’obiettivo è quello di sviluppare soluzioni innovative (come ali gocciolanti e teli pacciamanti biodegradabili a protezione dei terreni) per il riciclo e il recupero della plastica agricola che ne riducano sensibilmente l’impatto ambientale. Saranno portati avanti programmi di sperimentazione per le tecnologie di riciclo, iniziative di formazione e sensibilizzazione per gli agricoltori e studi per il monitoraggio costante dei risultati.

“Le nostre costanti attività di prevenzione del rischio idraulico sul territorio – osserva Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud – nel tempo hanno assunto un sempre maggiore connotato ambientale, per questo anche quest’anno siamo felici di portare il nostro contributo a Festambiente, un appuntamento che ogni estate fa della Maremma una capitale dell’ecosostenibilità. I valori di Legambiente sono i valori di Cb6 e questa collaborazione prosegue nell’interesse della collettività, dell’agricoltura e dell’ambiente”. “Cb6 partecipa con convinzione a questo evento – aggiunge Bellacchi – che continua a rappresentare un momento di confronto per temi così importanti”.

“L’impegno nella tutela dell’ambiente da una parte e quello per valorizzare la risorsa idrica dall’altra sono due aspetti che vanno sempre più consolidandosi per i consorzi di bonifica, a fianco della storica attività di difesa dal rischio idrogeologico – spiega Marco Bottino presidente di Anbi Toscana - Tre aspetti che rappresentano in realtà diverse facce della stessa medaglia: l’impegno nella salvaguardia del nostro territorio che ci rende sempre più vicini alla vocazione di Legambiente con cui ormai si è sviluppata una sinergia consolidata. L’annuale appuntamento con Festambiente, che si rinnova anche a questa edizione, sarà ancora una volta un momento per far conoscere le molteplici sfaccettature del lavoro dei Consorzi, le nuove strategie e i progetti attivi sia nella difesa dal rischio idrogeologico che anche per una convivenza sempre più sostenibile con la natura”.