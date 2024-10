Ance, Rossi (FDI): ‘Importante rapporto di partecipazione e collaborazione con governo e parlamento’

Corridoio tirrenico: “Non c’è futuro senza sviluppo di un territorio. Presto alcuni lotti, con il passaggio da Sat ad Anas, sono cantierabili”



Grosseto: “Non c’è futuro senza sviluppo di un territorio. Tutti noi assieme dobbiamo lavorare per vincere questa battaglia, non contro qualcuno, ma lavorare per qualcosa di importante per il nostro Paese”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, componente Commissione lavori pubblici della Camera intervertendo all’Assemblea generale dell’Ance Grosseto, in occasione del 45esimo dalla fondazione.





“Il governo Meloni – commenta Rossi - è sempre stato attento a un settore importante e strategico, come quello della cantieristica edile italiana e al lavoro ad esso connesso. Il rapporto con Ance, a livello nazionale è sempre stato improntato all’ascolto e al recepimento di eventuali proposte. Suggerimenti, talvolta, trasformati anche in emendamenti e proposte di legge, approvate in Parlamento, che stanno a significare che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”.

“Siamo oggi di fronte a una fase molto delicata, ma al tempo stesso molto importante per il nostro Paese – spiega il deputato di FDI. - A giorni discuteremo in Parlamento il “Dl ricostruzione post calamità”. Provvedimento, quest’ultimo, che darà ulteriori risposte. Il governo Meloni ha dato molti segnali a favore del comparto costruzioni, a partire ad esempio dal Dl infrastrutture, al Dl casa, ai fondi del Pnrr, per arrivare al Superbonus, che vista la situazione sarà sicuramente rivisto, all’ultimo quello relativo alla recente “Patente a crediti”.

“Grazie al Dl Infrastrutture, nel territorio della costa toscana, adesso che è stato definito il passaggio da Sat ad Anas di questa fondamentale infrastruttura stradale del territorio toscano e italiano, avremo la possibilità di sbloccare qualche cantiere e lotto riguardante la superstrada del “Corridoio Tirrenico”, considerata priorità nazionale, così da iniziare a metterla in sicurezza. Sono davvero tanti i provvedimenti messi in campo in questi due anni da parte dell’esecutivo Meloni, a favore delle imprese e cittadini. Uno Stato sano, deve dare la possibilità alle nostre aziende di creare ricchezza, sviluppo e quindi nuovi posti di lavoro”, conclude Fabrizio Rossi.