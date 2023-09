Attualità ANCE Grosseto in piazza con due iniziative 6 settembre 2023

Grosseto: Su iniziativa dell’ANCE Grosseto e degli enti bilaterali della categoria, Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato Paritetico Territoriale per la sicurezza in edilizia, Sabato 9 Settembre nel centro storico di Grosseto, si svolgeranno due interessanti iniziative. Nella Piazza Dante è prevista l’edizione Ediltrophy 2023, gara di arte muraria. Squadre di muratori provenienti dalle 10 Scuole Edili della Toscana si confronteranno nella realizzazione di un manufatto costruito a regola d’arte ed in un tempo stabilito. Ediltrophy 2023 svolge a Grosseto la selezione regionale e la squadra vincente rappresenterà la Toscana nella competizione nazionale che si terrà durante la prossima fiera nazionale delle costruzioni – SAIE. La gara di arte muraria - organizzata dalla Scuola Edile Grossetana con il Formedil (ente paritetico nazionale per la formazione e la sicurezza in edilizia) - intende premiare la qualità del costruire e la competenza di chi lavora. I 10 manufatti costruiti saranno donati alla comunità grossetana tramite il Comune di Grosseto che ha sostenuto l’iniziativa sul piano amministrativo e della assistenza tecnica. Ediltrophy 2023 avrà inizio alle ore 8,00 e terminerà alle ore 14,00 con la premiazione dei vincitori. Nella Sala Pegaso della Provincia, l’ANCE Grosseto organizza il convegno “Riqualificazione e recupero edilizio. Dalla riforma del Testo Unico sull’edilizia, alle applicazioni regolamentari degli strumenti strategici e operativi”. L’incontro, aperto ai cittadini, avrà inizio alle ore 9.00 e intende analizzare l’importanza del recupero edilizio correlato alla riforma del Testo Unico e le sue applicazioni ai piani strutturali ed operativi. I lavori del convegno inizieranno con i saluti di Francesco Limatola Presidente della Provincia e del Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. L’incontro sarà introdotto dal Presidente dell’ANCE Grosseto Massimo De Blasis a cui seguiranno i relatori: Francesca Zaccagnini responsabile Direzione Edilizia e Territorio ANCE e Silvia Viviani architetto urbanista – Vice Presidente associazione Transizione Ecologica e Solidale (TES). Sono previsti anche interventi degli Onorevoli Marco Simiani e Fabrizio Rossi, componenti della VIII^ Commissione della Camera dei Deputati. L’organizzazione prevede un dibattito coordinato da Enrico Pizzi Direttore di TV9, durante il quale i Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali: Maurizio Ferri – Periti Industriali; Stefano Giommoni – Architetti; Enrico Romualdi – Ingegneri; Patrizio Sgarbi – Geometri e Mauro Carri – Direttore ANCE Grosseto, approfondiranno i vari temi trattati, con cui terminerà il convegno.

