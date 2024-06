Amministrative. Pecorini: "Lettera aperta alle cittadine e ai cittadini di Follonica"

Follonica: "È con emozione e con rispetto che scrivo alle donne e agli uomini della mia Follonica a poche ore dal voto. Ci siamo davvero: dopo una campagna elettorale tra la gente, è adesso il momento di scegliere! Negli anni di amministratore ho fatto di tutto per la mia città, non mi sono mai sottratto alle responsabilità e ai doveri, mi sono messo al servizio della comunità e ho studiato, osservato, imparato a gestire una macchina amministrativa complessa e delicata che ha vissuto e superato anni difficilissimi.

Sono stato in mezzo al fango delle alluvioni, nella polvere dei cantieri, nelle infuocate discussioni, ho battuto i pugni sui tavoli politici per difendere i diritti di Follonica, ho accolto le critiche dei cittadini, sempre sentendomi parte della mia città in ogni momento, nei lutti e nelle gioie. Per tutto quello che ho vissuto dico grazie e sono riconoscente a chi mi ha sostenuto e a chi ha guidato questa città come sindaco: Andrea Benini, un amministratore sensibile e preparatissimo, un amico, che ha inziato a costruire una città dove si vive bene e il cambiamento è sotto gli occhi di tutti, anche di chi fa finta di non vedere ma non può negare la realtà.

Oggi è mio dovere continuare a costruire una Follonica nuova, dinamica, aperta, viva e vivace, quella Follonica delle opportunità che ho disegnato nella mia campagna elettorale. Io sono un uomo con i piedi per terra, un uomo che è abituato a lavorare sodo, nel pieno rispetto delle regole e della fattibilità di ogni progetto. Non ho mai fatto promesse che non potevo mantenere, mai venduto fumo o creato aspettative vane. Credo in una politica che ha il massimo rispetto dei cittadini. La Follonica che sogno e che è possibile è dei giovani, delle imprese, delle famiglie, dei turisti, degli anziani, dei bambini, della cultura, dello sport, del lavoro e della sostenibilità.

Sabato e domenica votiamo. Perché votare Pecorini? Me lo sono chiesto con tanta umilità prima di rivolgermi a voi e di scendere in campo per guidare Follonica. Vi chiedo di votarmi perché questa è una città bellissima e complessa ma necessita esperienza, responsabilità e preparazione. Non si può ripartire da zero, annullando una progettualità che è già in atto e che farà di Follonica una città straordinaria! Scegliere un sindaco non è solo una questione di appartenenza a una forza politica: il sindaco è il sindaco di tutti, è quello che si occupa dei bisogni dei cittadini ed elabora una visione! Io mi sento di essere questo, sempre in prima linea, sempre al lavoro, sempre in strada, sempre pronto all'ascolto.

Sempre e solo al servizio della mia città. E sono un uomo libero che ha a cuore Follonica, e la mia vita di uomo e di amministratore lo dimostra. Invito tutte e tutti voi ad andare a votare sabato e domenica e a scegliere senza preconcetti! Il mio progetto parla di cose da costruire partendo dagli errori e dalle cose fatte bene del passato. Per me da sempre esiste solo il futuro! Allora forza, se credete nel futuro, se credete in Follonica, votate Andrea Pecorini. Grazie e buon voto", conclude Andrea Pecorini.