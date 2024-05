Politica Amministrative (Pd): "Dei non usi Monterotondo Ma.mo per brutti giochetti politici di FDI" 26 maggio 2024

26 maggio 2024 121

121 Stampa

Redazione

Monterotondo Marittimo: "I componenti della lista "insieme per Monterotondo" si definiscono bravi e coraggiosi... perché? Noi invece crediamo sia semplicemente una scelta quella di venire a Monterotondo Marittimo e sfidare "la roccaforte!", cosi da loro definita. Non siete né bravi né coraggiosi.

Avete fatto scelta dettata dalla pura speculazione politica (tanto anche se va male una bandierina la mettiamo lo stesso), oppure dalla volontà di creare un'alternativa credibile in grado di amministrare? Un programma elettorale scritto con una superficialità che rasenta il menefreghismo, ma almeno è stato presentato ai cittadini di Monterotondo M.mo? Comunque con rispetto e democrazia sarà affrontata questa sfida. Dopo le parole seguono i fatti e ci sembra che questa amministrazione di fatti e dimostrazioni ne abbia dati molti e molti altri ne darà, conoscendo bene il paese ed i suoi abitanti. Sempre più vicino alle necessità del paese e dei suoi abitanti, il nostro candidato Sindaco, Giacomo Termine, insieme alla squadra difendono ed hanno sempre difeso i diritti della comunità di Monterotondo M.mo rappresentando sempre ogni singolo cittadino e sempre continuerà a farlo. Nonostante l'evidente mancanza di idee non sarà denigrato nessuno sarà fatta una campagna elettorale rispettando la lista avversaria che siamo sicuri non riuscirà a dividere il nostro paese", termina il PD Monterotondo Marittimo Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Amministrative (Pd): "Dei non usi Monterotondo Ma.mo per brutti giochetti politici di FDI" Amministrative (Pd): "Dei non usi Monterotondo Ma.mo per brutti giochetti politici di FDI" 2024-05-26T18:00:00+02:00 243 it PD Monterotondo Marittimo: "Dei non usi Monterotondo Marittimo per brutti giochetti politici di Fratelli D'Italia" PT1M /media/images/elezioni-comunali-2.jpg /media/images/elezioni-comunali-2.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 26 May 2024 18:00:00 GMT