Amministrative Massa Marittima. “Fratelli d’Italia appoggia il civico Paolo Mazzocco”

Grosseto: “Fratelli d’Italia ha fatto la propria scelta per il candidato sindaco alle prossime amministrative nella città del Balestro appoggiando e sostenendo fermamente il civico Paolo Mazzocco”. A dirlo è il presidente provinciale Luca Minucci assieme al presidente del circolo Fratelli d’Italia Massa Marittima Moreno Lupoli.



“La decisione di puntare su Paolo Mazzocco – spiegano Minucci e Lupoli – è frutto di una attenta riflessione politica, ma soprattutto umana e sulle qualità del candidato sindaco che sosterremo e che siamo convinti che porteremo alla vittoria per dare finalmente una svolta che i massetani chiedono da sempre”.





“Paolo Mazzocco, un candidato civico, massetano che è sempre vissuto a Massa Marittima dove attualmente lavora presso l’ospedale Sant’Andrea. Uno che si è impegnato in tante attività, sempre al servizio della comunità e dei cittadini. Un candidato, a differenza di altri, che si è sempre stato fuori dagli schemi e dalle logiche di partito. Non ultime, quelle relative alla deludente decisione di Fare, con la scesa in campo del candidato Vinciarelli che non è altro che l’altra faccia della medaglia della sinistra e del Pd che invece candida, in continuazione con la gestione Giuntini, l’assessora uscente Irene Marconi.

Mazzocco è invece secondo noi, il candidato giusto per Massa Marittima e il suo territorio. Quello che sa unire e non dividere la comunità, per questo facciamo appello a tutte le altre forze politiche del centrodestra e della società civile che si riconoscono nel progetto a unirsi a noi ed appoggiare Paolo Mazzocco. Un candidato civico, quest’ultimo, con una visione aperta e chiara sul futuro di Massa Marittima, pronto a dialogare con tutte le altre forze politiche e della società civile che non si riconoscono nelle vetuste idee portate avanti da decenni dal partito democratico e dagli pseudo civici di ultima generazione”.

“Crediamo sia giunto il momento per Massa Marittima di compiere un passo in avanti nella qualità dell’azione amministrativa, dopo decenni di immobilismo e amministrazioni di sinistra che hanno dimostrato la loro inadeguatezza, facendo arretrare sempre più la città del Balestro, portandola ad essere una delle cenerentole della provincia di Grosseto. Pertanto, anche Massa Marittima questa volta ha davvero l’occasione per cambiare marcia e con la candidatura di Paolo Mazzocco a sindaco della città tutto questo finalmente potrebbe diventare realtà”, concludono Luca Minucci e Moreno Lupoli.