Amministrative. Gambassi e Olivotto incontrano presidente Conte

Roccastrada: "Martedì sera abbiamo incontrato il Presidente Conte. Un'occasione speciale dove si è parlato di temi nazionali quali la ricerca di un percorso di pace in Ucraina e il riconoscimento dello stato di Palestina. Ma anche e soprattutto di temi che tutti noi saremo chiamati ad affrontare nei nostri comuni e nei nostri territori, quali un'agricoltura moderna e più attenta alle nuove sensibilità e come cambierà la nostra occupazione con l'arrivo delle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale.

Mario Gambassi: "Temi che a Roccastrada potranno costituire una svolta per tornare ad essere protagonisti all'interno delle nostre aziende e nelle nostre amministrazioni, con una visione chiara di cosa fare per migliorare la nostra vita, senza avere quell'atteggiamento passivo-conservativo che a mano a mano sta impoverendo le nostre comunità. Certamente non la visione di chi ci amministra oramai da anni, con risultati molto scarsi e una miopia che non possiamo più permetterci."

Lorenzo Olivotto: "Martedì è stato il mio compleanno, il regalo ce lo ha fatto il Presidente Conte in persona incontrando Mario. La traiettoria è quella giusta, ai cittadini di Roccastrada è stata data una possibilità in più per uscire dalla trappola delle polarizzazioni elettorali. Una scelta chiara e pulita da cui aspettarsi fatti concreti. Gambassi ha il sostegno dell'intero MoVimento, è una persona intellettualmente onesta e preparata, che viene da un percorso nelle istituzioni e sa molto bene quello che c'è da fare a Roccastrada", conclude Lorenzo Olivotto Cordinatore Provinciale M5S.