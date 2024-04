Amministrative. Francesca Travison: «Inizia la mia campagna elettorale»

Il sindaco uscente del Comune di Scarlino dà l'avvio ufficiale alla campagna elettorale per il secondo mandato da primo cittadino.



Scarlino: «Da oggi inizia la campagna elettorale di "Scarlino può, ancora" – dichiara –. Il simbolo della mia lista civica è quello di cinque anni fa, ma con due novità: la prima è la parola "ancora", perché abbiamo ancora dei progetti da portare avanti e da sviluppare per migliorare il nostro territorio.

La seconda novità riguarda i tre pezzi di puzzle che rappresentano le nostre frazioni: in questi cinque anni ci siamo impegnati per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, per ritrovare l’identità di Scarlino. Ci siamo riusciti per cui il puzzle ora è ricomposto.

Giorno dopo giorno, presenterò i progetti che abbiamo sviluppato nella nostra legislatura e ciò che vogliamo ancora fare. Sarà una campagna elettorale propositiva: ascolterò, come ho sempre fatto, i consigli, le idee e i suggerimenti dei miei concittadini perché credo fortemente nello sviluppo di questo Comune, il Comune dove sono nata, dove vivo e dove, come cinque anni fa, sono pronta a candidarmi come sindaco. Nei prossimi giorni presenterò la mia squadra e il nostro programma», conclude Francesca Travison.