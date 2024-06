Amministrative. Follonica a sinistra, appello al voto

Follonica: «Votate Follonica a sinistra perché in questi anni abbiamo dimostrato di essere una collettivo competente, serio, affidabile, coerente e corretto. Perché Follonica a sinistra rappresenta quel contenitore delle tante anime della sinistra che a livello nazionale si è perso negli anni ma che a Follonica ha finalmente trovato la sua dimensione. Dal 2019 ad oggi abbiamo fatto notevoli passi in avanti. La nostra famiglia, perché questo siamo, è cresciuta e deve ancora crescere: non ti chiediamo solo il voto ma ti chiediamo di unirti a noi per fare in modo di spostare ancora più a Sinistra la politica che governa questa nostra città». E' l'appello al voto di Follonica a Sinistra