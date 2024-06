Altro rinforzo per il Follonica Hockey, arriva Alessandro Franchi

Follonica: Follonica Hockey 1952 è lieta di annunciare l’accordo per la prossima stagione 2024/2025 con il giocatore Alessandro Franchi, classe 1991, di provenienza dal CP Grosseto dove ha giocato le ultime stagioni. Per Alessandro è un gradito ritorno, infatti è cresciuto nel settore giovanile del Follonica Hockey dove ha disputato e vinto molti titoli. Ha esordito in Seria A e nelle coppe Europee proprio con la maglia azzurra, prima di avviare una importante e proficua carriera tra Scandiano Grosseto in particolare. Attaccante di razza e pronto al ha totalizzato 14 reti nell’ultima stagione oltre altre segnature nelle coppe e nei play off .

Hockey Follonica 1952 è ben felice di ritrovare Alessandro dopo tanti anni e siamo certi che darà il contributo alla squadra.