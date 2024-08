Dalla regione Allerta temporali per sabato 3 agosto, codice giallo su quasi tutta la Toscana 2 agosto 2024

2 agosto 2024 335

335 Stampa

Pamela Pucci

Firenze: Una nuova allerta meteo di ‘codice giallo’ per il rischio di forti temporali è stata diffusa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per la giornata di domani, sabato 3 agosto, dalle ore 11 alle ore 18. L’allerta interesserà tutte le province della Toscana, con la sola esclusione delle zone costiere (ad esclusione della Lunigiana).

L’instabilità atmosferica, con conseguente attenuazione dell’attuale alta pressione, sarà dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota. Nella giornata di oggi, venerdì 2 agosto, saranno possibili isolati temporali sui crinali appenninici e sull'Amiata, mentre domani, sabato 3 agosto, a partire dalla tarda mattinata/primomo pomeriggio sono attesi temporali sparsi, che partiranno dalle zone orientali della regione per poi spostarsi verso quelle occidentali. Possibili localmente eventi significativi, specialmente nelle zone interne e montuose. Possibilità di colpi di vento e grandinate. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Dalla regione Allerta temporali per sabato 3 agosto, codice giallo su quasi tutta la Toscana Allerta temporali per sabato 3 agosto, codice giallo su quasi tutta la Toscana 2024-08-02T22:57:00+02:00 184 it Allerta temporali per sabato 3 agosto, codice giallo su quasi tutta la Toscana PT1M /media/images/allerta-meteo-2.jpg /media/images/thumbs/x600-allerta-meteo-2.jpg Maremma News Firenze, Fri, 02 Aug 2024 22:57:00 GMT