Allerta meteo arancione: chiuse le scuole a Magliano

Magliano in Toscana: Il sindaco Fusini ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici per domani, venerdì 25 ottobre, ma lancia una riflessione: “Non si possono lasciare i sindaci da soli, di fronte a scelte, spesso giudicate impopolari, che riguardano l’incolumità dei cittadini. Va cambiato il sistema e deve essere la Protezione civile a indicare quando chiudere le scuole”

“Ancora una volta mi trovo costretto, e con me altri colleghi sindaci, a decidere della chiusura delle scuole per domani, a seguito della nuova allerta meteo di codice arancio”. Gabriele Fusini, primo cittadino di Magliano in Toscana annuncia così la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale per domani, venerdì 25 ottobre. Una scelta presa, anche da altri sindaci del territorio, a seguito del nuovo bollettino di criticità emesso dalla Regione Toscana e che prevede un codice “arancio” per il rischio idrogeologico e idraulico, che potrebbe rendere pericolosi gli spostamenti.

“So benissimo che queste scelte creano disagi alle famiglie – continua Fusini –, danneggiano l’attività didattica e spesso si rivelano eccessive; ma d’altra parte, di fronte alla segnalazione di un possibile rischio per i cittadini, il compito dei sindaci è quello di salvaguardare la salute e l’incolumità delle persone. Per questo è necessario cambiare il sistema e assegnare le responsabilità di queste decisioni a soggetti più qualificati dei sindaci, che non hanno nessuna competenza in materia, ma hanno la responsabilità del benessere degli altri. Dovrebbe essere la Protezione civile a valutare scelte di così delicate da prendere, di fronte a un pericolo legato alle condizioni meteorologiche, e ad indicare, nelle aree più a rischio, come comportarsi. Ad ogni modo, come sempre, di fronte all’allerta meteo, abbiamo attivato il gruppo di lavoro operativo con la polizia municipale, l’ufficio tecnico, la segreteria, il sindaco e l’assessore competente”.

“Di nuovo, nel giro di pochi giorni – conclude il sindaco di Magliano in Toscana –, mi scuso con chi subirà il disagio di questa chiusura e chiedo a tutti di essere prudenti, perché già dal pomeriggio di oggi le condizioni di molte strade dell’area sud sono critiche. Ma voglio anche stimolare una riflessione e provare a cambiare le cose: la mia amministrazione è caratterizzata da prese di posizioni nette e, anche in questo caso, mi impegno per provare ad individuare e proporre modalità decisionali più adeguate”.