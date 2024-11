All'Ospedale di Orbetello il servizio accoglienza della CRI

Orbetello: All'Ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello i volontari CRI Gaetano Sampino e Luciano Mattarelli, svolgono un servizio di accoglienza ai pazienti e ai loro parenti.

Attivato con la Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, consente, in accordo con la direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di assicurare un servizio molto importante per il Presidio Ospedaliero di Orbetello e gli utenti.

Utile anche da un punto di vista della sicurezza e della prevenzione, informazione ad utenti ed a tutti coloro che devono recarsi in ospedale per varie pratiche e necessità sanitarie e sociali, o prenotazione esami.

Per assistenza e supporto per fare lo speed o prenotare visite specialistiche on line, sono attivi gli sportelli della Cri in collaborazione con la Regione Toscana, ad Orbetello, Santo Stefano, Porto Ercole.

Lo sportello sociale è invece aperto, presso la Sede di Cri, ad Orbetello, in Via Gioberti, con accesso diretto, il lunedì, mercoledì, venerdì mattina, accesso diretto dalle ore 9 alle ore 12.