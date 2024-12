All'Oasi WWF della Laguna di Orbetello proiezione del documentario sul “Falco pescatore”

Orbetello: Sabato 14 dicembre, alle ore 17:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, si terranno la conferenza e la proiezione del documentario “Falco pescatore: storia di un ritorno” a cura del team del Progetto Falco pescatore. La conferenza affronterà le tematiche della biologia ed ecologia del falco pescatore, mentre il documentario racconterà i primi vent’anni del Progetto che nel 2011, dopo 42 anni, ha riportato il falco pescatore a nidificare in Italia.

L’Oasi WWF Laguna di Orbetello ospita una coppia storica di falco pescatore. La femmina, Mora, è stata inanellata in Corsica, mentre il maschio, Orbetello, è senza anelli e quindi non se ne conosce l’origine. Gli ultimi nati da questa coppia sono: Omega, nato nel 2023, che ora è in Sicilia tra il lago Rubino e le saline di Trapani; Ox, anche lui nato nel 2023, che non si è mai allontanato dalla Maremma e si muove tra la laguna di Orbetello e il fiume Albegna; Okab, nato invece nel 2024, che si è stabilito in Basilicata nei dintorni del Lago Pantano di Pignola in provincia di Potenza. I dati provengono dai gps posizionati sulle schiene dei falchi pescatori dai responsabili e dai tecnici del Progetto Falco pescatore.

Anche l’Oasi WWF Lago di Burano è frequentata da alcuni esemplari di falco pescatore. Negli ultimi giorni, Cosimo Andreuccetti, operatore e guida dell’Oasi, ha osservato un esemplare con un anello da cui si è riusciti a sapere, sempre grazie ai responsabili del Progetto Falco pescatore, che l’animale è stato inanellato il 3 luglio 2024 a Lemi nel Sud Est della Finlandia, una cittadina a circa 2500 km da Capalbio, ma il falco avrà percorso molti più chilometri. Si rimane sempre senza parole di fronte alle distanze percorse dagli animali in migrazione.

Di questo e molto altro si parlerà durante la conferenza di sabato. L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, Orbetello.





Prima dell’incontro è possibile visitare l’Oasi WWF Laguna di Orbetello, dai cui capanni di osservazione è possibile osservare fenicotteri, falchi pescatori e molte altre specie di avifauna acquatica, e il Museo Casa Pelagos, un museo interattivo dedicato agli animali che vivono nel mar Mediterraneo. Ingressi, senza guida e senza prenotazione, dalle ore 9 alle ore 16 (per l’Oasi l’ultimo ingresso è alle ore 14)