All'Associazione diportisti di Porto Ercole i ringraziamenti di Katia Bianchi

Porto Ercole: Katia Bianchi rinnova i ringraziamenti all'Associazione dei Diportisti di Porto Ercole ( Monte Argentario), per il contributo di euro 157,97 messo a disposizione della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento per lo svolgimento, ben riuscito, della seconda edizione del Torneo di Burraco di Porto Ercole, che si è svolto proprio in questi giorni pro raccolta fondi ambulanza " Gaia 2 ". Con l'Associazione dei Diportisti di Porto Ercole è attiva da tempo una positiva collaborazione con la stessa Croce Rossa Italiana.