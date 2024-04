Alessandra Vegni è la nuova segretaria del Sindacato scuola della Cgil.

Eletta nel corso dell'assemblea generale, prende il posto di Cristoforo Russo



Grosseto: Cambio della guardia per la Federazione lavoratori della conoscenza della Cgil di Grosseto, la categoria che rappresenta i lavoratori della scuola. L'assemblea generale riunita questa mattina nella sala Calogero Cangialosi, nella sede della Cgil, a Grosseto, alla presenza del segretario regionale della Flc-Cgil, Pasquale Cuomo, e la segretaria provinciale della Cgil. Monica Pagni, ha eletto la nuova segretaria.

È Alessandra Vegni, 56 anni, grossetana, già membro della segreteria regionale della Flc, attualmente assistente amministrativa all'Istituto comprensivo “Federigo Tozzi” di Civitella Paganico.

Vegni prende il posto di Cristoforo Russo, per due mandati – e 8 anni – al vertice della Flc. Per lui, ora, si apre il percorso all'interno della Funzione pubblica, dove affiancherà Salvatore Gallotta, negli Enti Locali.

«Ringrazio gli iscritti e le iscritte per la fiducia che mi hanno accordato – ha detto Alessandra Vegni – eleggendomi alla guida di un sindacato importante. Non solo per numero degli iscritti, ma perché rappresenta un settore nevralgico della nostra società su cui c'è tanto da lavorare. Raccogliere l'eredità di Russo non è facile, ma il mio impegno sarà quello di proseguire nel solco da lui tracciato e che in questi anni ha portato a importanti risultati in termini di iscritti e nel ruolo in difesa della scuola pubblica».

«Dall'altra parte - conclude Vegni - mi sento tranquilla e sicura di poter contare nell'aiuto e sulla collaborazione di tutto il gruppo Flc, il Direttivo e le Rsu. È una struttura solida, consolidata negli anni e pronta ad affrontare nuove importanti battaglie».

Emozionato, Cristoforo Russo ha salutato le persone che per 8 anni lo hanno affiancato con impegno consentendogli di cogliere gli obiettivi che si era prefissato, in un momento estremamente difficile per la scuola pubblica.

«Non è stato facile per me reggere il peso di tale responsabilità – ha detto Russo - ma nel mio percorso sono stato aiutato e sostenuto da un gruppo di delegati, Rsu, simpatizzanti, che ringrazio per la fiducia e il supporto. Le persone passano ma la Cgil resta. La Flc di Grosseto è una struttura solida, fatta da tante donne e uomini capaci, che in questi anni hanno dato un contributo insostituibile».

«Questo si vede nei numeri: siamo passati da 850 iscritti a oltre 1300 - precisa Russo - Nelle ultime elezioni per le Rsu, nel 2022, abbiamo raccolto in provincia di Grosseto il 46%, con un Rsu in ogni istituto scolastico della provincia. Il cambio alla guida della categoria rappresenta un rinnovato impegno a fare sempre meglio. Ringraziandovi ancora, vi invito e vi sprono a credere nel sindacato e nella Cgil. A partecipare in maniera sempre più attiva alle attività sindacali», ha concluso Russo.

Hanno partecipato all'assemblea anche i segretari provinciali di categoria Alfonso Nocchi (Cisl) e Fabio Severi (Uil).