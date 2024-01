"Albinia in luce". Ecco i vincitori

Albinia: La proloco di Albinia ha ufficializzato i vincitori della quarta edizione di "Albinia in Luce". Nella sala parrocchiale di Albinia si è svolta la premiazione di questa ambita manifestazione. Il concorso, promosso con passione dalla proloco di Albinia, ha visto sfidarsi balconi, giardini e vetrine, creando una magica atmosfera natalizia che ha contagiato tutta la frazione lagunare. Oltre 2500 voti hanno testimoniato l'entusiasmo e la partecipazione di tutta la comunità albiniese, che ha reso il periodo natalizio ancora più speciale grazie a questo appuntamento annuale.



"Albinia in Luce" ha confermato di essere molto più di un semplice concorso, diventando un trampolino per esprimere la creatività locale e un punto di unione per la comunità. Con il successo della quarta edizione, possiamo solo aspettarci che questo evento continui a illuminare Albinia per molti anni a venire.

Di seguito i vincitori del concorso:

Miglior Tema:

Balcone 11 - Stefania Terramoccia

Giardino 6 - Condominio Le Pernici

Vetrina 17 - Frutta e Verdura Sbragion

Miglior Allestimento:

Balcone 15 - Simona Picciolini

Giardino 1 - Alessia Picchianti

Vetrina 11 - Libreria Periferica

GIURIA POPOLARE

Miglior Balcone:

1. Balcone 7 - Mario Merlo

2. Balcone 1 - Luana Picchi

3. Balcone 13 - Giacomo Picciolini

Miglior Giardino:

1. Giardino 3 - Gabriella e Paolo Giannini

2. Giardino 9 - Franco Sarchioni

3. Giardino 6 - Condominio Le Pernici

Miglior Vetrina:

1. Vetrina 20 - Ottica Planet

2. Vetrina 11 - Libreria Periferica

3. Vetrina 17 - Frutta e Verdura Sbragion

PREMIO SPECIALE PRO LOCO:

Balcone 2 - Luca Bracci e Tamara Corti

Giardino 7 - Elena Guerrini

Vetrina 26 - Studio amministrativo Francesca Stronchi





