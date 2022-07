Albinia balla latino giovedì sera con Dj Valter e Desigual

Questo giovedì sera “albiniese” sarà tutto a musica latina con il noto Dj Valter e l’affermata scuola di ballo Desigual di Orbetello e la via Maremmana, il “salotto buono” di Albinia, si riempirà di musica e divertimento tra salsa, bachata, merengue e l'immancabile reggaeton.



E’ uno degli eventi musicali programmati dalla Pro Loco di Albinia guidata da Vincenzo Picciolini e Elisa Cappuccini ideato per l’estate 2022, un calendario ricco e all’insegna del divertimento per tutte le età, realizzato in con il sostegno dell’assessora alla cultura e turismo del Comune di Orbetello Maddalena Ottali e la collaborazione con Agape Onlus, con “La Periferica”e di numerosi sponsor, tra aziende e attività commerciali del territorio. Per facilitare gli ospiti dei villaggi turistici, che contano una presenza media giornaliera di circa 2500 persone, è stato organizzato un servizio navetta gratuita da e per i campeggi che consenta il raggiungimento del centro abitato. Tante ballerine e ballerini della scuola Desigual di Orbetello di Stefania Borghini e Valter Bagnoli, si esibiranno con la musica latina proposta dal Dj Valter.

Artemare Club sarà presente per realizzare la nona clip del cortometraggio “Aqua & Dance - ballando Desigual conosci i posti più belli della Costa d’Argento”, con particolare piacere per aver scritto in passato per la promozione del progetto teatrale invernale degli “Scompagnati” ad Albinia diretto da Elisa Cappuccini. Pronti a scatenarvi giovedì sera a Albinia al ritmo della musica latina?