Albinia balla latino contro il femminicidio con le donne Desigual e il Dj V

Albinia: Serata “albiniese” indimenticabile giovedi tutta a musica latina con il noto Dj Valter e l’affermata scuola di ballo Desigual di Orbetello e la via Maremmana, il “salotto buono” di Albinia, si e' riempita di residenti e forestieri con musica e divertimento tra salsa, bachata, merengue e l'immancabile reggaeton. Una delle sequenze danzanti ha visto le donne Desigual ballare contro il femminicidio vestite di puro bianco con una maschera bianca tagliata e una sola scarpetta rossa vicina, applauditissime dai tanti presenti.



E' stato uno degli eventi musicali programmati dalla Pro Loco di Albinia guidata da Vincenzo Picciolini e Elisa Cappuccini ideato per l’estate 2022, un calendario ricco e all’insegna del divertimento per tutte le età, realizzato in con il sostegno dell’assessora alla cultura e turismo del Comune di Orbetello Maddalena Ottali e la collaborazione con Agape Onlus, con “La Periferica”e di numerosi sponsor, tra aziende e attività commerciali del territorio. Per facilitare gli ospiti dei villaggi turistici, che contano una presenza media giornaliera di circa 2500 persone, è stato organizzato un servizio navetta gratuita da e per i campeggi che ha consentito il raggiungimento il centro di Albinia.

E così tante ballerine e ballerini della scuola Desigual di Orbetello di Stefania Borghini e Valter Bagnoli, si sono esibiti con la musica latina proposta dal Dj Valter coinvolgendo anche tante spettatrici e spettatori anche bimbi che si sono scatenati al ritmo di tante canzoni famose. Artemare Club presente ha realizzato la nona clip del cortometraggio “Aqua & Dance - ballando Desigual conosci i posti più belli della Costa d'Argento" che fara' parte del cortometraggio che verra' presentato alla prossima edizione di AquaFilmFestival di Eleonora Vallone alla Casa del Cinema di Roma.

Capalbio scalo e' tra le prossime tappe musicali del Dj Valter e Desigual e del loro seguito.