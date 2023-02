Al via la XVIII edizione del Premio Mariella Gennai per le scuole

Le novità di questa edizione: la possibilità di partecipare alla sezione audiovisivi e l'istituzione del titolo di "Ambassador Premio Gennai", riservato ai docenti che dimostrano interesse attivo nei confronti dell'iniziativa

Massa Marittima: L'Amministrazione comunale di Massa Marittima bandisce la diciottesima edizione del Premio Mariella Gennai, per gli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado delle province di Grosseto e di Livorno, con un Premio Speciale assegnato alla Casa Circondariale di Massa Marittima.

Mariella Gennai, educatrice massetana, ha ricoperto cariche pubbliche dedicandosi con particolare dedizione alla formazione dei giovani e al mondo della scuola. Dopo la sua prematura scomparsa, nel 2004, l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima le ha intitolato un premio letterario per mantenere viva la sua memoria, trasmettendo quel patrimonio di valori e di cultura che aveva posto al centro della sua vita, sia come persona sia come rappresentante delle istituzioni.

A partire dall'edizione 2023 il Premio Mariella Gennai presenta alcune importanti novità, pensate per facilitare il coinvolgimento e la partecipazione di un numero sempre maggiore di istituti scolastici.





La prima novità riguarda la tipologia di elaborati che possono essere presentati. Da quest'anno il Premio Mariella Gennai prevede due sezioni:

- la tradizionale sezione A) Elaborati testuali - produzione di un testo inedito, riservata ai singoli alunni,

- la nuova sezione B) Audiovisivi - produzione collettiva di un video/spot o cortometraggio audio, riservata ai gruppi-classe.

La sezione audiovisivi non è l'unica novità di quest'anno: con questa edizione del premio nasce infatti il titolo di "Ambassador Premio Gennai", riservato ai docenti che dimostrano interesse attivo nei confronti dell'iniziativa, richiedendo il "Kit Ambassador" oppure partecipando a un incontro di approfondimento con una delle tutor del premio nelle date previste o in una data su richiesta.

Il Kit Ambassador è composto da:

il bollino "io sostengo il Premio Gennai" da condividere sui canali social

una grafica digitale del premio da condividere tramite social network, e-mail, WhatsApp oppure da stampare e appendere a scuola

la mini-guida per la realizzazione degli elaborati, con la checklist da utilizzare in classe e una serie di strumenti utili all'elaborazione dei testi e degli audiovisivi.

Il Kit può essere richiesto all'indirizzo e-mail premio.mariellagennai@gmail.com

Le call di approfondimento sono aperte a tutti i docenti desiderosi di maggiori informazioni e sono previste nel giorno martedì 21 febbraio alle ore 15:00 e alle ore 18:00. I docenti interessati possono richiedere il link all'indirizzo e-mail

premio.mariellagennai@gmail.com

Il bando chiude martedì 4 aprile 2023 alle ore 12:00.

La premiazione si terrà sabato 27 maggio alle ore 17:30 al Palazzo dell'Abbondanza di Massa Marittima, alla presenza di un testimonial che verrà reso noto con successiva comunicazione.

I premi assegnati saranno 9 per la sezione A) Elaborati testuali, 3 per la Scuola Primaria, 3 per la Scuola Secondaria di I grado e 3 per la Scuola SEcondaria di II grado, 1 per la categoria B) Audiovisivi e 1 per la Casa Circondariale di Massa Marittima. A ognuno dei vincitori verrà consegnato un premio di € 150,00 e verrà corrisposta la stessa cifra all'istituto di appartenenza.

INFORMAZIONI: Tel. 0566 906284 - 0566 906232 - premio.mariellagennai@gmail.com - www.comune.massamarittima.gr.it

nella foto momenti dell'edizione 2022