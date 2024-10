Attualità Al via la seconda edizione fci campionati europei traditional style dei cani da lavoro su bestiame 2 ottobre 2024

2 ottobre 2024 165

165 Stampa

Redazione

Dal 3 al 6 ottobre alla Tenuta Gardini a Bibbona. Alla manifestazione parteciperanno 12 nazioni con le loro migliori squadre, tre i giudici internazionali Bibbona: Si terrà dal 3 al 6 ottobre alla Tenuta Gardini a Bibbona la seconda edizione FCI dei Campionati Europei Traditional Style dei cani da lavoro su bestiame dopo che l’Italia, con la sua squadra, ha conquistato nella I edizione dello scorso anno in Ungheria, il titolo di Campioni d’Europa. Il Campionato Traditional Style (TS), organizzato dall’associazione Cani di Lavoro, è aperto a tutte le razze di cani da pastore, conduttori di bestiame. Alla manifestazione parteciperanno i migliori soggetti, qualificatisi nelle differenti nazioni europee. “Questo tipo di attività, peraltro molto spettacolare – spiegano gli organizzatori - evidenzia le attitudini di lavoro dei cani da pastore, selezionati attraverso i secoli per questo impiego. Un mestiere antico, un tempo indispensabile all’attività pastorale”. Il percorso di gara si svolge all’aperto e simula il lavoro quotidiano del pastore che sposta il suo gregge dall’ovile al pascolo, attraverso una serie di ostacoli naturali. Alla manifestazione parteciperanno 12 nazioni europee: Austria, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Ungheria, con le migliori squadre selezionate dei differenti Paesi. Durante le giornate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre, tre giudici internazionali, Luigi Guidobono Cavalchini (Italia), Etienne Serclerat (Francia) e Daniela Ràjova (Repubblica Ceca), effettueranno le qualificazioni per la prova finale della domenica. Il programma prevede anche una sfilata delle razze da pastore italiane con la partecipazione dei club di razza. Ogni nazione, membro FCI, può partecipare con 3 cani più una riserva, selezionati tra i soggetti migliori della classe 3 Traditional Stile. I cani partecipanti devono essere registrati in un libro o registro genealogico o annesso riconosciuto FCI. Nei primi due giorni di prove si qualificano i dodici soggetti che parteciperanno alla prova finale. Il soggetto con il punteggio più alto sarà proclamato Campione Europeo dell’anno. Il team nazionale con la somma dei punti più elevata, è proclamato Team Campione Europeo FCI. “Bibbona è felice di ospitare il Campionato Europeo di Herding Dog, organizzato dall’associazione Cani di Lavoro. Il nostro è un territorio che affonda le radici in una salda tradizione agricola e questo ha dato vita a un presente di eccellenze enogastronomiche e di valorizzazione delle aziende agricole. Per l’ottavo anno Bibbona – spiega il sindaco Massimo Fedeli - ha ricevuto il riconoscimento delle Spighe Verdi, assegnato ai comuni rurali che favoriscono lo sviluppo sostenibile, che si aggiunge alla storica Bandiera Blu, da 22 anni assegnata alla nostra località sulla base di 32 criteri che tengono conto della qualità delle acque di balneazione ma anche di servizi offerti e dell'impegno nella salvaguardia dell'ambiente. Accogliere in questo ottobre una così importante manifestazione consente a Bibbona di fare bella mostra di sé e farsi conoscere. La nostra vocazione turistica e balneare, le nostre spiagge sabbiose e la nostra pineta da una parte, le colline e la macchia mediterranea e i boschi dell’area della Magona con i suoi percorsi outdoor, le strette vie e gli storici edifici del nostro borgo di origine etrusca dall’altra. Siamo piccoli ma abbiamo tanto, tantissimo, da offrire”. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Al via la seconda edizione fci campionati europei traditional style dei cani da lavoro su bestiame Al via la seconda edizione fci campionati europei traditional style dei cani da lavoro su bestiame 2024-10-02T18:06:00+02:00 613 it Al via la seconda edizione fci dei campionati europei traditional style dei cani da lavoro su bestiame. Dal 3 al 6 ottobre alla Tenuta Gardini a Bibbona PT3M /media/images/locandina-2-dog-bibbona.jpg /media/images/thumbs/x600-locandina-2-dog-bibbona.jpg Maremma News Livorno, Wed, 02 Oct 2024 18:06:00 GMT