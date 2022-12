Al via la rassegna di eventi “Aspettando il Natale a Roccastrada”

Domenica 11 si inizia con l’inaugurazione del “Sentiero di Natale” il percorso tra le rotoballe



Roccastrada: Domenica 11 dicembre alle ore 15:00, in occasione della camminata con i cani di Babbo Natale organizzata dal Consorzio la tua Bottega, sarà inaugurato, con la presenza dell’assessore Emiliano Rabazzi e dell’artista Dario Vella, il "Sentiero di Natale", un percorso cittadino scandito dalle opere dipinte nei giorni scorsi dall'artista Dario Vella su 14 rotoballe che sono state collocate in punti strategici del paese.

Nell’occasione il Comune lancia una campagna social che invita i visitatori a fotografarsi con i personaggi antropomorfi dipinti sulle rotoballe e pubblicarle sui social con l'hashtag #sentierodinatale. Le foto che saranno raccolte in un album della pagina Facebook e Instagram del Comune daranno vita all’album fotografico “Sentiero di Natale 2022”. Gli altri eventi in programma: a fare da cornice a questo evento previsto per domenica 11 dicembre, è prevista una rassegna realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Roccastrada, Consorzio Roccastrada La Tua Bottega e Pro Loco Roccastrada, che si svilupperà fino al giorno 6 gennaio 2023.

Dall'8 dicembre al 6 gennaio Artisti in Mostra presso il Teatro dei Concordi e Opere Natalizie da Corso Roma a Largo Garibaldi. Orari di apertura: mercoledi, sabato e domenica ore 10.00/12.00, venerdi e sabato ore 15.30/17.30. Domenica 11 e 18 aperti anche di pomeriggio. Domenica 11 dicembre alle ore 14,30 "I cani di Babbo Natale" passeggiata per le vie del paese in compagnia di Babbo Natale; alle ore 17.00 premiazioni e proclamazione Miss e Mister Cane di Babbo Natale 2022. Nel frattempo dalle 15.00 alle 20.00 in Corso Roma e Largo Garibaldi esposizioni artigianato, presepi e truccabimbi, vin brulè, donzelle e panini. Inoltre Musica itinerante con "Le bestie di bacco".

Domenica 18 dicembre alle ore 14.30 1° Sbiciclettata natalizia - Sfilata mascherata umoristica a due ruote per le vie del paese – con la raccomandazione ai partecipanti di indossare almeno un indumento natalizio; dalle 15.00 alle 20.00 esposizioni artigianato, presepi e truccabimbi, vin brulè, donzelle e panini. Inoltre Musica itinerante con la Street Band di Arcidosso. Venerdi 6 gennaio “Arriva la Befana” con ricchi doni offerti dai commercianti. Domenica 11 e domenica 18 dicembre i negozi aderenti al CCN Roccastrada “La tua bottega” saranno aperti.