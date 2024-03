Attualità Al via la peregrinatio della reliquia del sangue di San Francesco 8 marzo 2024

Grosseto: Con la serata di preghiera e musica, a cura della Fossaband, band giovanile di Pisa, si apre oggi venerdì 8 marzo la peregrinatio della reliquia del sangue di san Francesco, proveniente dal santuario de La Verna (Arezzo). L'iniziativa si lega all'ottavo centenario delle stimmate che il Poverello d'Assisi ricevette nel settembre 1224 sul monte in provincia di Arezzo.

Domani, sabato 9 marzo, uno dei momenti più significativi della peregrinatio: alle ore 17.30 dalla chiesa di San Francesco muoverà una breve processione verso la cattedrale di Grosseto, dove il vescovo Giovanni con il Capitolo accoglierà la reliquia. Alle 18 lo stesso mons. Roncari presiederà la Messa prefestiva della quarta domenica di quaresima, in diretta televisiva su Tv9. Domenica 10 marzo la reliquia sarà accolta a Nomadelfia, dove alle 10 sarà celebrata la Messa. La peregrinatio proseguirà fino a domenica 17 marzo. La reliquia avrà base, come detto, nella chiesa di San Francesco, dove ogni giorno alle 7.30 sarà celebrata la Messa, a cui seguiranno l'ufficio delle letture e le Lodi; alle 12.15 sarà possibile pregare l'Ora media coi frati e di nuovo alle 18 la Messa e, a seguire, i Vespri. Nel corso di queste giornate sarà presente a Grosseto anche un gruppo di novizi provenienti da La Verna.



