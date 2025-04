Ambiente Al via la nuova raccolta domiciliare dei rifiuti: più qualità, più riciclo, più servizi per i cittadini 13 aprile 2025

Grosseto: Il comune di Grosseto prosegue il percorso verso una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. A partire da lunedì 12 maggio sarà attivato il nuovo servizio di raccolta domiciliare in alcune aree del territorio comunale, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione e Sei Toscana. L’obiettivo della riorganizzazione è duplice: aumentare la quantità di raccolta differenziata – che, nei primi mesi del 2025 sfiora il 70% – e, soprattutto, migliorarne la qualità, per favorire un più alto tasso di riciclo effettivo dei materiali. Il nuovo sistema sarà più comodo per i cittadini e consentirà una gestione più razionale dei rifiuti. Il sistema prevede il ritiro a domicilio, secondo un calendario prestabilito, delle frazioni di rifiuto indifferenziato, carta e cartone, e multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, Tetrapak e barattolame). I contenitori per queste frazioni saranno consegnati a tutte le utenze coinvolte già a partire dai prossimi giorni direttamente dagli operatori di Sei Toscana, dotati di tesserino identificativo. Insieme al kit, sarà distribuito anche materiale informativo, compresa la guida #buttabene, con tutte le indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti e i servizi attivi sul territorio. Il vetro e l’organico dovranno invece a essere conferiti nei nuovi cassonetti stradali ad accesso controllato, tramite 6Card, che sarà distribuita dal Comune nei punti informativi indicati nelle lettere informative recapitate a casa di tutte le utenze interessate. Per qualsiasi dubbio o necessità, i cittadini possono contattare il servizio ciclo dei rifiuti e tutela ambientale del Comune di Grosseto (0564-488472/488663/488883 – ambiente@comune.grosseto.it), oppure il numero verde di Sei Toscana (800127484) e consultare il sito www.seitoscana.it. Seguici



