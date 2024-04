Al via la 49° coppa Bruno Passalacqua

Grosseto: L'inaugurazione della 49° coppa Bruno Passalacqua ha visto prevalere, meritatamente, il detentore Invictasauro sul Fonteblanda. Finisce con un rotondo 4-0, risultato che non ricompensa le doti e l'impegno mostrati dei ragazzi di Cocciolo vestiti di nero verde.





Gli azzurri di Angelini, tecnicamente più dotati, hanno scritto il loro calcio fatto di possesso e giro palla, incursioni veloci e freddezza davanti porta. Nella prima frazione l'opposizione e la freschezza del Fonteblanda ha tenuto in scacco Piraino e soci andando anche a sfiorare il vantaggio al 2' con un diagonale passato vicino al palo. Fino al 15' la sfida è trascorsa senza troppi sussulti. Maruccia al 18' impegna Nesti in tuffo per deviare il secco diagonale. È il preludio al gol, che arriva al 19' su calcio di rigore. Piraino atterra Foderi nei 16 metri, batte Maruccia, che trasforma, 1-0. Padroni di casa sempre a dialogare fitto e preciso senza, comunque, creare ulteriori pericoli, Fonteblanda che risponde con buona intensità impegnando la difesa azzurra fino alla tre quarti dove le idee non brillano per impensierire Borghetti. Al 40' Maruccia prima colpisce il palo, poi, sul rimpallo, spedisce alto. Al 45' Nesti è bravo a respingere un pallone cattivo, al 46' Tavarnesi si trova davanti al portiere del Fonteblanda di nuovo reattivo a chiudere la porta. All'intervallo l'Invicta è avanti col minimo scarto, il Fonteblanda ha lasciato segnali positivi.



Nella ripresa i ragazzi di Angelini costruiscono il successo con due ottimi gesti tecnici su calcio piazzato. Al 7' è Conti a insaccare con un tiro ad effetto magico, al 29' ci pensa Berti a confezionare la fotocopia con una conclusione altrettanto da applausi. Sul 3-0 la gara perde di mordente. Resta solamente da registrare il gol di testa di Foderi arrivato al 42'. Poi è accademia per riempire i 5' di recupero.





La gara Grosseto – Atletico Maremma (girone C) programmata per il 30 aprile è stata rinviata, dopo accordi tra le due società, a data da destinarsi per consentire al Grosseto di partecipare ai playoff regionali. L'organizzazione ringrazia l'Atletico Maremma per la disponibilità.

Invictasauro – Fonteblanda 4-0 (1-0)

INVICTASAURO: Borghetti, Perciavalle (38' st D'Ovidio), Foderi, Tavarnesi, Frediani, Steri, Zarone (19' st Foudal), Rosadoni, Maruccia (13' st Berti), Bigliazzi (13' st Paccagnini), Conti (30' st Molinu). A disposizione: Massellucci, Bruni, Fortino, Pieri. Allenatore: Federico Angelini.





FONTEBLANDA: Nesti, Papini, Falciani, Russo, Colella, A. Angelini, Cinelli (41' st De Vita), D. Venturelli (30' st Tinti), Comanac, De Masi (8' st Parnisari), Piraino. A disposizione: Pennacchi, Tirchi, G. Venturelli, Bardi, Cherubini, Meravigli. Allenatore: Gerardo Cocciolo.





ARBITRO: Riccardo Tobaldo; 1° assistente Danilo Diana, 2° assistente Giacomo Ginanneschi.

RETI: 19' Maruccia (rig.); 7' st Conti, 29' st Berti, 42' st Foderi.

NOTE: serata umida e fredda. Il calcio d'apertura del torneo è stato affidato ai piedi dell'assessore allo sport Fabrizio Rossi, e alla delegata provinciale del Coni Elisabetta Teodosio. Ammoniti Russo, Colella. Calci d'angolo 5-1. Recupero: 2' + 5'.

(foto Giacomo Aprili)