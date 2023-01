Al via la 33° edizione del Festival Music & Wine

I concerti si tengono presso il Museo di Storia Naturale con un duo d’eccezione che racconta e interpreta le opere più popolari di Giuseppe Verdi. I grandi vini di maremma presentati e fatti degustare da “Rosae Maris”

Grosseto: Tutto è oramai pronto per il concerto di apertura della stagione invernale della trentatreesima edizione del Festival Internazionale “Music & Wine” previsto per domenica 15 gennaio prossimo alle 17,00 presso la Sala Convegni del Museo di Storia Naturale.

L’importante kermesse musicale cittadina, sorta per coniugare l’eccellenza della grande musica con i grandi vini del nostro territorio, è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto e dall’Associazione Amici del Quartetto, in collaborazione con la Fondazione Grosseto Cultura e sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Protagonista della prima serata sarà un ensemble davvero d’eccezione quale il duo pianistico a quattro mani formato dai fratelli Aurelio e Paolo Pollice, una delle coppie musicali più prestigiose e longeve di tale particolare formazione strumentale che si presenta al pubblico grossetano con un programma di assoluto interesse interpretando i temi dell’onore, dell’amore e della vendetta nella cosiddetta “trilogia popolare” (cioè le tre opere più significative quali il Rigoletto, Trovatore e Traviata) del grande Giuseppe Verdi, del quale autore ricorre quest’anno il 110° anniversario della nascita. I fratelli Pollice, che oltre ad essere ottimi musicisti sono anche dei raffinati e colti “divulgatori musicali” racconteranno ed eseguiranno le scene e le arie verdiane più famose, da La donna è mobile! Sì, vendetta tremenda vendetta, Bella figlia dell’amore, Stride la vampa, Amami Alfredo, Parigi o cara solo per citarne alcune riuscendo a trasportare idealmente il pubblico direttamente sulla scena teatrale dell’opera lirica, spettacolo tutto italiano che il mondo ci invidia, entrando nei personaggi e nella loro psicologia, attraverso la magia della musica.

Aurelio e Paolo Pollice si sono diplomati in pianoforte rispettivamente con Sergio Perticaroli al Conservatorio di Roma e con Antonio Ballista al Conservatorio di Milano. Dopo aver vinto numerosi concorsi pianistici nazionali ed essersi perfezionati con il “gotha” del pianismo internazionale, svolgono da anni un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane per le più prestigiose società concertistiche ed in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, U.S.A. ed in Messico. Hanno registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, e Radio Clasica e Radio Nacional de Espana. Insegnano Pianoforte presso il Conservatorio di Vibo Valentia dove svolgono un’intensa ed appassionata attività didattica e tengono corsi e master classes in Italia ed all’estero (Bulgaria, Romania ed Ungheria) con allievi vincitori di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali.

Al termine del concerto, riprendendo una bella e gustosa tradizione (interrotta purtroppo in tempo di Covid) verrà effettuata la presentazione e la degustazione dei migliori vini di Maremma a cura di Elisabetta Ceccariglia dell’Associazione “Rosae Maris”. In questa occasione le cantine protagoniste saranno Ampeleia, Fattoria di Magliano, I Vini di Maremma, La Selva e Poggio l’Apparita. I posti a sedere presso il Museo di Storia Naturale sono limitati per cui si invitano gli amanti della buona musica a voler prenotare i posti anche per i prossimi appuntamenti presso il numero dell’Associazione Amici del Quartetto 333.9905662 (anche Whatsapp) nelle ore di ufficio o scrivendo a: amiquart@gmail.com Il costo del biglietto, comprensivo di degustazione, è di € 10,00 (intero) e € 8,00 (ridotto). Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni.