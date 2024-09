Al via la 3° edizione del "Sea Bassmaster Marine Team Championship"

Orbetello: Pronti per il fischio d’inizio della 3ᵃ edizione del Sea Bassmaster Marine Team Championship, l'appassionante competizione internazionale di pesca alla spigola da kayak riservata a team composti da due pescatori, che si disputerà questo weekend, ovvero sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, nella suggestiva Laguna di Orbetello. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Orbetello è organizzato da Insidefishing e ha come centro logistico la storica location de I Pescatori Orbetello (in Via Giacomo Leopardi 9). In acqua 27 team, composti da due anglers, pronti a contendersi il prestigioso titolo di Campione: il Sea Bassmaster Pescare Show Trophy. L’evento promuove il catch & release e offre premi di prestigiose aziende del settore. I campi gara del Sea Bassmaster Marine, situati nelle lagune di Levante e Ponente, offriranno scenari mozzafiato mentre i partecipanti si sfideranno per sei ore di pesca al giorno; l’inizio della competizione sarà dato alle ore 9.00 con i concorrenti già disposti con i kayak in acqua. Il termine per il ricevimento delle immagini fotografiche è fissato per le ore 15.00, mentre l'orario massimo in cui i partecipanti dovranno trovarsi nello stesso punto in cui è stata data la partenza sarà le ore 15.30. Già da venerdì, dalle ore 10.00, ai concorrenti dei team sarà consegnata, al momento dell’iscrizione, una welcome bag con accessori in omaggio e il materiale necessario alla sfida. A tutti è data la possibilità di effettuare una ricognizione dei campi di gara. La gara è aperta a tutti a cominciare dai 14 anni compiuti ma in questo caso, i concorrenti tra i 14 e i 17 anni dovranno fare coppia con un partecipante adulto, che vigilerà sul giovane angler. Chi è sprovvisto di kayak può noleggiarlo, grazie alla preziosa collaborazione di Bolsena Yachting.

L'evento vanta la partecipazione, in qualità di partner ufficiali, di rinomate aziende del settore quali Old Captain, Tubertini, Trabucco International, Bolsena Yachting, Pescare Show, Garmin Italia, NRS, Salt Water Italy e Salmotrutta TS. Partner locali della manifestazione oltre a I Pescatori Orbetello, Gitav con Park Hotel Residence. Diversi i giudici, in barca e Kayak a vegliare sulla legalità della gara e per fornire assistenza ai neofiti della pesca in laguna. I risultati delle due sessioni di pesca, al termine della competizione, saranno sommati per stilare la classifica finale dei team. Le premiazioni, sono previste intorno alle 16.30 di domenica, non mancheranno le degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici del territorio.







Ulteriori informazioni e regolamento disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.insidefishing.it