Al via l’intervento di riqualificazione delle terrazze panoramiche del Collese

Un intervento finanziato dalla Regione Toscana con risorse destinate agli interventi nei centri commerciali naturali



Roccastrada: è stato recentemente consegnato il progetto esecutivo ed è in corso in questi giorni la procedura di affidamento diretto dei lavori che si concluderà lunedì prossimo. Il costo complessivo dell’intervento è di 42.223,00 Euro di cui 28.000,00 Euro per lavori.

Cosa prevede il progetto: Il progetto intende prevede una generale riqualificazione dello spazio pubblico e delle dotazioni funzionali attraverso il completo rifacimento della pavimentazione, con finitura in ciottolino di marmo (per una superficie di circa 220mq), il rifacimento dei gradini di accesso ai livelli delle terrazze mediante sostituzione dell’attuale rivestimento in travertino - lesionato in più punti -, con nuove lastre e il ridisegno degli stessi al fine di conferire un carattere architettonico unitario alle cinque terrazze, la realizzazione di 4 sedute fisse rivestite in travertino, la messa in opera di 1 cestino portarifiuti, la rimozione della fontana in ghisa esistente, la predisposizione delle tracce, posa del tubo portacavi e dei pozzetti elettrici. In fase di realizzazione dei lavori sarà possibile prevedere una nuova fontanella per l’erogazione dell’acqua potabile e la demolizione del divisorio tra le due delle Terrazze Panoramiche, da sostituire con una balaustra ribaltabile. La realizzazione dell’intervento prevede, naturalmente, il definitivo impedimento dell’accesso non autorizzato all’area con veicoli a motore.

“Attraverso l’attuazione di questo intervento – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola - si perseguirà un sensibile miglioramento in termini di fruibilità di una zona chiave per l’offerta turistica e delle tradizioni locali roccastradine, che potrà costituire anche un importante incentivo per lo svolgimento di eventi organizzati dalle associazioni locali. L’intendimento dell’Amministrazione Comunale è quello di riqualificare l’intera area centrale del paese, dato che lo scorso anno abbiamo partecipato al bando per la rigenerazione urbana del capoluogo che interessa Viale Marconi, il Parco del Chiusone, Piazza XXV Aprile, Largo Garibaldi e Via C.Pellegrini; prossimamente procederemo con la proposta di acquisto del complesso immobiliare di Via Manzoni che, se andrà a buon fine, verrà inserito in questo progetto che, se finanziato con le risorse del PNRR, ci consentirà di recuperare un’area e restituire a nuova vita tutta la zona centrale del capoluogo”.

“Colgo l’occasione – conclude Limatola – di ringraziare il Consorzio Roccastrada La Tua Bottega, la cui presenza ci ha consentito la partecipazione a diversi bandi che hanno portato ingenti finanziamenti al nostro territorio, nonché la Regione Toscana che ha finanziato questo intervento nel programma di governo di questa Amministrazione e molto richiesto dalla popolazione”.